Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν συμπλήρωσαν έναν χρόνο παντρεμένοι - Η ανάρτηση της αθλητικογράφου
Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο είπαμε το «ναι» και ξεκινήσαμε το κοινό μας ταξίδι, έγραψε στο Insatgram

Έναν χρόνο γάμου συμπλήρωσαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν και η αθλητικογράφος ευχήθηκε και δημόσια στον σύζυγό της για την πρώτη τους επέτειο μέσα από τα social media. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στα Χανιά, ενώ τον περασμένο Ιούλιο υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί.

Συγκεκριμένα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το μυστήριο και τη δεξίωση που ακολούθησε, ενώ αναφέρθηκε και στην έλευσή του παιδιού της, αποκαλώντας το το «μικρό τους θαύμα».

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της: «Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο είπαμε το “ναι” και ξεκινήσαμε το κοινό μας ταξίδι. Σήμερα, ένας χρόνος μετά, κρατάμε στην αγκαλιά μας το μικρό μας θαύμα και το ''εμείς'' έγινε ακόμα πιο δυνατό. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου».

Δείτε την ανάρτησή της


