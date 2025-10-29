H Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ αρραβωνιάστηκαν μετά από δύο χρόνια σχέσης
H Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ αρραβωνιάστηκαν μετά από δύο χρόνια σχέσης

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια απαθανατίστηκε με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο να κοσμεί το χέρι της

H Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ αρραβωνιάστηκαν μετά από δύο χρόνια σχέσης
Αναστασία Σταθά
Το επόμενο βήμα στη σχέση τους αποφάσισαν να κάνουν η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ, καθώς αρραβωνιάστηκαν μετά από δύο χρόνια σχέσης. Την είδηση έκανε γνωστή το TMZ, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες του ζευγαριού κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, οι δυο τους απαθανατίστηκαν να περπατούν αγκαζέ, ντυμένοι στα μαύρα, ενώ το χέρι της 29χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού κοσμούσε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.

Η Ντοβ Κάμερον και ο Ιταλός τραγουδιστής ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2023, με τη σχέση τους να επιβεβαιώνεται τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, όταν ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε να ανταλλάσσουν φιλιά σε παραλία στο Σίδνεϊ.

Πριν από μερικές εβδομάδες η Ντοβ Κάμερον προχώρησε σε μια εξομολογητική ανάρτηση με αφορμή τα δύο χρόνια της σχέσης τους, τονίζοντας  πως αυτό το διάστημα ήταν το καλύτερο της ζωής της.  Όπως είχε μοιραστεί, καθημερινά νιώθει συγκίνηση για την παρουσία του τραγουδιστή στη ζωή της, ενώ είχε εξηγήσει πως είναι αδύνατο να αποτυπώσει με λόγια πόσο πολύ τον αγαπάει.

«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Συγκινούμαι μέχρι δακρύων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα γιατί η ζωή έγινε τόσο όμορφη από τότε που μπήκες σε αυτήν. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που δεν θα μπορέσω  να εκφράσω ποτέ με λόγια, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Χαρούμενη επέτειο, αγάπη μου», είχε γράψει.

H Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ αρραβωνιάστηκαν μετά από δύο χρόνια σχέσης


Αναστασία Σταθά
