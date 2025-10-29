Η κυρία Κωνσταντοπούλου υπερασπίστηκε την απόφαση να «εκπαραθυρώσει» την υποψήφιά της από τα ψηφοδέλτια υποστηρίζοντας ότι «Οι αλλαγές στα ψηφοδέλτια είναι δικαίωμα και αρμοδιότητα του επικεφαλής. Το έκαναν όλα τα κόμματα στο παρελθόν». Παράλληλα υπαινίχθηκε ότι οι επιθέσεις που εκτοξεύει η κα Δάλλα εναντίον της έχουν οικονομικά κίνητρα.“Το πρόσωπο αυτό μαζί με άλλα που υπαναχώρησαν χρησιμοποιήθηκαν από ΜΜΕ και πολιτικούς μου αντιπάλους για να κάνει την μεγαλύτερη εκστρατεία λάσπης. Δεν έχει υπάρξει άλλο κόμμα που έχει δεχθεί τέτοια επίθεση λάσπης με εργαλείο αυτή την κυρία η οποία προφανέστατα εξασφάλισε τους πόρους για να ασχολείται αποκλειστικά με αυτό” είπε. .“Είναι ψευδής η μήνυση” επέμεινε για να πει σε άλλο σημείο “Δεν έχουν γεννηθεί ακόμα εκείνοι που θα με φέρουν σε δυσχερή θέση”. Η κα Κωνσταντοπούλου πάντως κάλεσε την εθνική αντιπροσωπεία να ψηφίσει υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας καθώς από θέση αρχής πιστεύει ότι οι βουλευτές δεν πρέπει να έχουν ειδικά προνόμια.Αργά το μεσημέρι της Τετάρτης, εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Υπέρ του αιτήματος ψήφισαν 238 βουλευτές ενώ καταψήφισαν 48.Την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα Όλγα Δάλλα ο οποία αν και είχε αναδειχθεί πρώτη σε “σταυρούς” στις εκλογές Μαΐου 2023, στις επαναληπτικές που ακολούθησαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους αποβλήθηκε από τις λίστες για να τοποθετηθεί ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.Να σημειωθεί ότι η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εισήχθη στην Ολομέλεια με αρνητική εισήγηση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας. Η ίδια ωστόσο ζήτησε από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το αίτημα καθώς όπως είπε διαφωνεί με την διατήρηση των βουλευτικών προνομίωνΑντίθετα, το αίτημα άρσης ασυλίας της κυρίας Λιάνας Κανέλλη καταψηφίστηκε με 209 «κατά», 25 «υπέρ» και 50 παρών.