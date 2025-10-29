Ρόζι Ο’Ντόνελ: Η κόρη της καταδικάστηκε σε φυλάκιση - Παραβίασε τους όρους αναστολής της
Στην Τσέλσι Ο'Ντόνελ είχε επιβληθεί επιτήρηση για έξι χρόνια μετά από τρεις διαδοχικές συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών
Η κόρη της Ρόζι Ο’Ντόνελ καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αφού παραβίασε τους όρους αναστολής της σε υπόθεση ναρκωτικών του 2024. Δικαστής στο Ουισκόνσιν διέταξε την Τσέλσι Ο'Ντόνελ να εκτίσει ποινή πίσω από τα κάγκελα, καθώς ανακάλεσε την επιτήρησή της στις 22 Οκτωβρίου.
Όπως έκανε γνωστό το Us Weekly, έγινε αντιληπτό από τις Αρχές ότι η Τσέλσι Ο’Ντόνελ παραβίασε τους όρους αναστολής της λόγω καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση. Αξιωματούχος της ομάδας του δικαστηρίου θεραπείας ναρκωτικών της Κομητείας Μαρινέτ ανέφερε στο περιοδικό ότι η κόρη της ηθοποιού έδειξε ελάχιστη πρόοδο στο πρόγραμμα θεραπείας στο οποίο είχε ενταχθεί.
«Τα πραγματικά περιστατικά γύρω από αυτό το αίτημα εξετάστηκαν από την Ομάδα του Δικαστηρίου Θεραπείας Ναρκωτικών της Κομητείας Μαρινέτ και κρίθηκαν επαρκείς λόγοι για την αποβολή της από το πρόγραμμα», αναφέρεται στην κατάθεση, σύμφωνα με το Us Weekly.
Μετά την είδηση της καταδίκης της κόρης της, η Ρόζι Ο’Ντόνελ προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram ζητώντας από τον κόσμο να προσευχηθεί, «καθώς το παιδί της αντιμετωπίζει ένα τρομακτικό μέλλον», δημοσιεύοντας παράλληλα μια φωτογραφία της Τσέλσι «πριν ο εθισμός καταλάβει τη ζωή της».
Στην Τσέλσι Ο'Ντόνελ είχε επιβληθεί επιτήρηση για έξι χρόνια τον Ιανουάριο του 2025 μετά από τρεις διαδοχικές συλλήψεις. Συνελήφθη στις 10 Σεπτεμβρίου για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά και παραμέληση ανηλίκου. Συνελήφθη ξανά στις 11 Οκτωβρίου για υποθέσεις ναρκωτικών και τρίτη φορά στις 18 Νοεμβρίου, επίσης για ναρκωτικά). Η ποινή επιβλήθηκε, αφού η Τσέλσι Ο'Ντόνελ συμφώνησε να δηλώσει ένοχη.
Δείτε την ανάρτηση της Ρόζι Ο'Ντόνελ
Η Ρόζι Ο'Ντόνελ έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της αντιπαράθεσής της με τον Ντόναλντ Τραμπ που μετρά σχεδόν είκοσι χρόνια και έχει αναζωπυρωθεί λόγω της δεύτερης θητείας του ως Πρόεδρος των ΗΠΑ. H 63χρονη ηθοποιός εγκατάλειψε την Αμερική και εγκαταστάθηκε στην Ιρλανδία μετά την εκλογική νίκη του, ενώ συνεχίζει να εκφράζει δημόσια την αντίθεση της.
Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο να της αφαιρέσει την αμερικανική υπηκοότητα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Ο'Ντόνελ έχει καταθέσει αίτηση για απόκτηση ιρλανδικής υπηκοότητας. «Θα είναι καλό να έχω την ιρλανδική υπηκοότητα, ειδικά από τη στιγμή που ο Τραμπ απειλεί συνεχώς να μου αφαιρέσει την αμερικανική», έχει δηλώσει στην Daily Telegraph.
Rosie O’Donnell’s troubled daughter, Chelsea, sentenced to prison after violating parole in drug case https://t.co/fhuor0m9jS pic.twitter.com/0Ve00jNpKa— Page Six (@PageSix) October 29, 2025
