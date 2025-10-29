Κέλσι Γκράμερ: Έγινε για όγδοη φορά πατέρας σε ηλικία 70 ετών
Κέλσι Γκράμερ: Έγινε για όγδοη φορά πατέρας σε ηλικία 70 ετών
Ο ηθοποιός υποδέχτηκε στον κόσμο τον γιο του, που θα πάρει το όνομα Κρίστοφερ
Ο Κέλσι Γκράμερ έγινε ξανά πατέρας. Ο ηθοποιός, σε ηλικία 70 ετών, υποδέχτηκε το όγδοο παιδί του και τέταρτο με τη σύζυγό του, Κέιτ Γουόλς, ένα αγοράκι που ονόμασαν Κρίστοφερ.
Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε στην εκπομπή «Pod Meets World» των Ντάνιελ Φίσχελ, Γουιλ Φράιντλ και Ράιντερ Στρονγκ στις 27 Οκτωβρίου, ενώ μιλούσε για το βιβλίο του «Karen: A Brother Remembers», που αφιερώνεται στη μνήμη της αδελφής του, Κάρεν, η οποία δολοφονήθηκε σε ηλικία 18 ετών.
«Μόλις αποκτήσαμε το τέταρτο παιδί μας, οπότε πλέον έχουμε συνολικά οκτώ παιδιά», είπε στους παρουσιαστές και πρόσθεσε: «Ήταν πριν από τρεις μέρες. Ο Κρίστοφερ μόλις έγινε μέλος της οικογένειας».
Ο Κέλσι Γκράμερ και η Κέιτ Γουόλς ήδη έχουν μαζί τρία παιδιά, τη 12χρονη Φέιθ και τους γιους τους Γκάμπριελ και Τζέιμς. Επιπλέον, ο ηθοποιός είναι πατέρας από προηγούμενους γάμους της 41χρονης Σπένσερ με την πρώτη σύζυγό του Ντορίν Αλντερμαν, της 33χρονης Γκρίερ με την πρώην Μπάρι Μπάκνερ, και της 23χρονης Μέισον και του 20χρονου Τζουντ με την πρώην σύζυγό του, Καμίλ Γκράμερ.
Το προηγούμενο καλοκαίρι, η είδηση της εγκυμοσύνης της Κέιτ Γουόλς είχε αποκαλυφθεί, ενώ το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί σε πάρκο του Λονδίνου. Σε συνέντευξή του τον Μάιο στο People, ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τις δυσκολίες του να μεγαλώνει επτά παιδιά, παραδεχόμενος ότι προσπαθεί να αναπληρώσει τον χρόνο που έχασε με τα μεγαλύτερα παιδιά του.
«Πιθανώς θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο ξεκάθαρος και λιγότερο ανεκτικός με τα μεγαλύτερα», είπε. «Είμαι αρκετά ανεκτικός με τα μικρά, αλλά τους εξηγώ ξεκάθαρα τις προσδοκίες και τον τρόπο να χειρίζονται τις κοινωνικές καταστάσεις».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
‘Frasier’ star Kelsey Grammer welcomes 8th child at 70 https://t.co/uVZ6qh7I1B pic.twitter.com/rIAK7rxur9— New York Post (@nypost) October 28, 2025
