Έξαλλος ο Τζέιμι Φοξ με νεαρούς που πέταξαν μπουκάλια σε τραγουδίστρια στο σπίτι του: Ποιος το έκανε;
Δείτε το βίντεο με το ξέσπασμα του διάσημου ηθοποιού στο SKVLK Fest που διοργάνωσε η κόρη του
Την οργή του Τζέιμι Φοξ προκάλεσε θεατής που πέταξε αντικείμενα στην τραγουδίστρια GloRilla κατά τη διάρκεια συναυλίας που διοργάνωσε η 17χρονη κόρη του στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.
Στο βίντεο που κατέγραψαν θεατές του SKVLK Fest, την Παρασκευή, φαίνεται ο 57χρονος ηθοποιός οργισμένος να φωνάζει «ποιος το έκανε; Γιατί να κάνεις κάτι τέτοιο; Γιατί; «Γιατί να πετάξεις κάτι στη σκηνή, φίλε; Γιατί; Είναι δωρεάν. Δεν σας αξίζει αυτό, φίλε».
Ο ίδιος δήλωσε «πολύ απογοητευμένος» από το κοινό, το οποίο αποτελείτο από άτομα ηλικίας 14-22 ετών. «Πετάς κάτι στο σπίτι μου, στο κρεβάτι μου; Δεν είναι ωραίο, φίλε».
Κάποια στιγμή, μάλιστα, αναρωτήθηκε αν έπρεπε να ακυρώσει τη συναυλία με το κοινό να εκφράζει τη διαφωνία του.
Από την πλευρά της η 26χρονη τραγουδίστρια είπε «δεν με νοιάζει πόσο νέοι είστε, μπορείτε να φάτε ξύλο». Θα φάτε ξύλο, γαμώτο» πριν να συνεχίσει τη συναυλία.
@b.lytrece
Who threw a bottle GloRilla ?!? @Jamie Foxx🔹 was PISSED ! #halloweenparty #jamiefoxx #sulkfest #fypシ #viral♬ original sound - b.lytrece
