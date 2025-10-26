Δήμητρα Παπαδοπούλου για Διονύση Σαββόπουλο: «Σε ευχαριστώ, μου έφτιαξες όλη μου τη ζωή»
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στο παρελθόν με τον εκλιπόντα τραγουδοποιό και συνθέτη
Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Δήμητρα Παπαδοπούλου αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη βαθιά επίδραση που είχε στη ζωή της.
Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά την κηδεία του αείμνηστου τραγουδοποιού και συνθέτη, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια προσωπική ανάμνηση από τον Διονύση Σαββόπουλο.
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό από το παρελθόν, όταν ο καλλιτέχνης της είχε τηλεφωνήσει για να της εκφράσει την εκτίμησή του. «Μία μέρα με πήρες τηλέφωνο και μου είπες: “Σ’ ευχαριστώ, σε είδα στην τηλεόραση και μου έφτιαξες τη μέρα μου”», έγραψε αρχικά η Παπαδοπούλου στη δημοσίευση που έκανε στο Instagram. «Εγώ σε ευχαριστώ, Διονύση, μου έφτιαξες τη ζωή μου όλη» κατέληξε.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών. Τις τελευταίες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή νοσηλευόταν, καθώς η υγεία του είχε επιδεινωθεί, ύστερα από μια μακρά μάχη με τον καρκίνο που ξεκίνησε το 2020.
Το πρωί του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του στη Μητρόπολη Αθηνών, δημοσία δαπάνη, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων της τέχνης που θέλησαν να του αποδώσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.
