Γιούλη Τσαγκαράκη για τον ίντερσεξ ρόλο της ως «θεία Σταματίνα» στις «Σέρρες»: Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια
Γιούλη Τσαγκαράκη για τον ίντερσεξ ρόλο της ως «θεία Σταματίνα» στις «Σέρρες»: Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια
Ο ίντερσεξ χαρακτήρας που υποδύθηκε η ηθοποιός αποτελεί μια από τις πρώτες σχετικές απεικονίσεις στην ελληνική τηλεόραση
H Γιούλη Τσαγκαράκη που ενσαρκώνει έναν ίντερσεξ χαρακτήρα στη σειρά «Σέρρες» ως «θεία Σταματίνα», εξήγησε μετά την προβολή του ρόλου της στην τηλεόραση, πως δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια, που έλαβε.
Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 25 Οκτωβρίου για τη «θεία Σταματίνα», τονίζοντας πως επικεντρώνεται στη συναισθηματική διάσταση του χαρακτήρα που υποδύεται και όχι στην κριτική που δέχεται.
Ο ίντερσεξ ρόλος που ενσαρκώνει, αποτελεί μια από τις πρώτες σχετικές απεικονίσεις στην ελληνική τηλεόραση. Η ηθοποιός τόνισε πως το ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε στην ανθρώπινη πλευρά του χαρακτήρα και στη μοναξιά του προσώπου που υποδύεται, επισημαίνοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης και της αποδοχής.
«Ο κόσμος αγκάλιασε τη σκηνή με τη θεία Σταματίνα στις Σέρρες και είμαι πολύ χαρούμενη. Εστίασα στη μοναξιά αυτής της γυναίκας, αυτό με ενδιέφερε περισσότερο. Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια για τον ίντερσεξ ρόλο μου στις "Σέρρες", μένω στα θετικά», ανέφερε η Γιούλη Τσαγκαράκη.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, σχολίασε και την ερωτική σκηνή δύο αντρών στην ίδια σειρά, επισημαίνοντας τη συμβολή του δημιουργού, Γιώργου Καπουτζίδη στη διεύρυνση των κοινωνικών θεμάτων που προβάλλονται στην τηλεόραση. «Δεν έχω να πω κάτι για την ερωτική σκηνή των δύο ανδρών, έτσι ανοίγει όλα τα θέματα ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο καθένας είναι αυτό που είναι, καλό είναι να κοιτάμε εμείς πώς θα εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα στην αλήθεια και στη σωστή εκπαίδευση του κοινού», είπε η ηθοποιός.
Τι σημαίνει ο όρος «ίντερσεξ»
Ο όρος ίντερσεξ (ή διαφυλικός, σύμφωνα με την ελληνική απόδοση) περιγράφει τα άτομα που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου – όπως γεννητικά όργανα, ορμόνες ή χρωμοσωμικό προφίλ – τα οποία δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τυπικές κατηγορίες «αρσενικό» ή «θηλυκό». Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ορατές από τη γέννηση ή να γίνουν αντιληπτές αργότερα στη ζωή. Ο όρος ίντερσεξ προτιμάται από την ίδια την κοινότητα, καθώς υπογραμμίζει τη φυσικότητα και την ποικιλία του ανθρώπινου σώματος, πέρα από τα στερεότυπα του φύλου.
Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 25 Οκτωβρίου για τη «θεία Σταματίνα», τονίζοντας πως επικεντρώνεται στη συναισθηματική διάσταση του χαρακτήρα που υποδύεται και όχι στην κριτική που δέχεται.
Ο ίντερσεξ ρόλος που ενσαρκώνει, αποτελεί μια από τις πρώτες σχετικές απεικονίσεις στην ελληνική τηλεόραση. Η ηθοποιός τόνισε πως το ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε στην ανθρώπινη πλευρά του χαρακτήρα και στη μοναξιά του προσώπου που υποδύεται, επισημαίνοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης και της αποδοχής.
«Ο κόσμος αγκάλιασε τη σκηνή με τη θεία Σταματίνα στις Σέρρες και είμαι πολύ χαρούμενη. Εστίασα στη μοναξιά αυτής της γυναίκας, αυτό με ενδιέφερε περισσότερο. Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια για τον ίντερσεξ ρόλο μου στις "Σέρρες", μένω στα θετικά», ανέφερε η Γιούλη Τσαγκαράκη.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, σχολίασε και την ερωτική σκηνή δύο αντρών στην ίδια σειρά, επισημαίνοντας τη συμβολή του δημιουργού, Γιώργου Καπουτζίδη στη διεύρυνση των κοινωνικών θεμάτων που προβάλλονται στην τηλεόραση. «Δεν έχω να πω κάτι για την ερωτική σκηνή των δύο ανδρών, έτσι ανοίγει όλα τα θέματα ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο καθένας είναι αυτό που είναι, καλό είναι να κοιτάμε εμείς πώς θα εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα στην αλήθεια και στη σωστή εκπαίδευση του κοινού», είπε η ηθοποιός.
Τι σημαίνει ο όρος «ίντερσεξ»
Ο όρος ίντερσεξ (ή διαφυλικός, σύμφωνα με την ελληνική απόδοση) περιγράφει τα άτομα που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου – όπως γεννητικά όργανα, ορμόνες ή χρωμοσωμικό προφίλ – τα οποία δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τυπικές κατηγορίες «αρσενικό» ή «θηλυκό». Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ορατές από τη γέννηση ή να γίνουν αντιληπτές αργότερα στη ζωή. Ο όρος ίντερσεξ προτιμάται από την ίδια την κοινότητα, καθώς υπογραμμίζει τη φυσικότητα και την ποικιλία του ανθρώπινου σώματος, πέρα από τα στερεότυπα του φύλου.
Ολες οι ειδήσεις
Δείτε live: Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, αυτή την ώρα οι επικήδειοι λόγοι
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Δείτε live: Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, αυτή την ώρα οι επικήδειοι λόγοι
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα