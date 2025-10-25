Γιούλη Τσαγκαράκη για τον ίντερσεξ ρόλο της ως «θεία Σταματίνα» στις «Σέρρες»: Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια

ίντερσεξ

», είπε η ηθοποιός.



Τι σημαίνει ο όρος «ίντερσεξ»



Ο όρος ίντερσεξ (ή διαφυλικός, σύμφωνα με την ελληνική απόδοση) περιγράφει τα άτομα που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου – όπως γεννητικά όργανα, ορμόνες ή χρωμοσωμικό προφίλ – τα οποία δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τυπικές κατηγορίες «αρσενικό» ή «θηλυκό». Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ορατές από τη γέννηση ή να γίνουν αντιληπτές αργότερα στη ζωή. Ο όρος ίντερσεξ προτιμάται από την ίδια την κοινότητα, καθώς υπογραμμίζει τη φυσικότητα και την ποικιλία του ανθρώπινου σώματος, πέρα από τα στερεότυπα του φύλου.

Δεν έχω να πω κάτι για την ερωτική σκηνή των δύο ανδρών, έτσι ανοίγει όλα τα θέματα ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο καθένας είναι αυτό που είναι, καλό είναι να κοιτάμε εμείς πώς θα εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα στην αλήθεια και στη σωστή εκπαίδευση του κοινού