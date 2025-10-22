Σέρρες: Τα θετικά σχόλια στο Twitter για την ερωτική σκηνή του Άγγελου και του Οδυσσέα - «Love is love»
Ο έρωτας ανάμεσα στους δύο ήρωες δεν άφησε ασυγκίνητο το τηλεοπτικό κοινό - Δείτε τα σχόλια

Γεωργία Κοτζιά
Κύμα συγκίνησης προκάλεσε στους τηλεθεατές η ερωτική σκηνή μεταξύ του «Οδυσσέα» και του «Άγγελου» στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Σέρρες», που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στον ANT1. Οι δύο ήρωες εξέφρασαν για πρώτη φορά, ανοιχτά τον έρωτά τους και αφέθηκαν στα συναισθήματά τους, σε μια στιγμή πάθους που σχολιάστηκε έντονα στα social media.

Η στιγμή σηματοδοτεί την κορύφωση της σχέσης τους. Ο Άγγελος, μετά από μια πορεία εσωτερικής πάλης και αυτοανακάλυψης, συνειδητοποιεί ότι ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος που αγαπά και εμφανίζεται στο καφέ για να του εξομολογηθεί ανοιχτά τον έρωτά του. Ακολουθεί μια σκηνή γεμάτη πάθος, τρυφερότητα και ειλικρίνεια, όπου οι δύο ήρωες αφήνονται στα συναισθήματά τους, ανταλλάσσοντας φιλιά. Για τον Οδυσσέα, η επιστροφή στις Σέρρες από την Αθήνα γίνεται η αρχή μιας νέας ζωής.

Δείτε τη σκηνή από το 39:00 και μετά

Στο Twitter, η σκηνή σχολιάστηκε έντονα, με τους τηλεθεατές να αποθεώνουν τη φυσικότητα, και τη χημεία των δύο ηθοποιών, Αλέξανδρου Πιεχόβιακ και Γιώργου Ζυγούρη, καθώς και την ευαισθησία στη γραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, χαρακτηρίζοντάς τη «μία από τις πιο όμορφες και θαρραλέες ερωτικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης».

 Πολλοί τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο η σειρά προσεγγίζει τα θέματα της αγάπης και της σεξουαλικής ταυτότητας, χωρίς στερεότυπα και υπερβολές, αναδεικνύοντας την αξία της ελευθερίας και της αποδοχής.

Δείτε μερικά σχόλια

Ειδήσεις σήμερα:

«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση

Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
