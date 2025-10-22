Σέρρες: Τα θετικά σχόλια στο Twitter για την ερωτική σκηνή του Άγγελου και του Οδυσσέα - «Love is love»
Ο έρωτας ανάμεσα στους δύο ήρωες δεν άφησε ασυγκίνητο το τηλεοπτικό κοινό - Δείτε τα σχόλια
Η στιγμή σηματοδοτεί την κορύφωση της σχέσης τους. Ο Άγγελος, μετά από μια πορεία εσωτερικής πάλης και αυτοανακάλυψης, συνειδητοποιεί ότι ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος που αγαπά και εμφανίζεται στο καφέ για να του εξομολογηθεί ανοιχτά τον έρωτά του. Ακολουθεί μια σκηνή γεμάτη πάθος, τρυφερότητα και ειλικρίνεια, όπου οι δύο ήρωες αφήνονται στα συναισθήματά τους, ανταλλάσσοντας φιλιά. Για τον Οδυσσέα, η επιστροφή στις Σέρρες από την Αθήνα γίνεται η αρχή μιας νέας ζωής.
Στο Twitter, η σκηνή σχολιάστηκε έντονα, με τους τηλεθεατές να αποθεώνουν τη φυσικότητα, και τη χημεία των δύο ηθοποιών, Αλέξανδρου Πιεχόβιακ και Γιώργου Ζυγούρη, καθώς και την ευαισθησία στη γραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, χαρακτηρίζοντάς τη «μία από τις πιο όμορφες και θαρραλέες ερωτικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης».
Πολλοί τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο η σειρά προσεγγίζει τα θέματα της αγάπης και της σεξουαλικής ταυτότητας, χωρίς στερεότυπα και υπερβολές, αναδεικνύοντας την αξία της ελευθερίας και της αποδοχής.
Τι σκηνη ηταν αυτη μωρε ; Η γραφη του Γιωργου ειναι απιστευτη σε κανει να νιωθεις τα παντα στο μεγιστο και αυτο ειναι κατι που λειπει δεν νιωθουμε.— τιφαση (@linou_maria) October 21, 2025
Γιωργο εμεις ευχαριστουμε ( ΟΡΘΙΟΙ) #serres pic.twitter.com/GB0PIKpuuZ
Love is love 🏳️🌈❤️.— ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) October 21, 2025
Χαίρομαι πολύ που η ελληνική τηλεόραση προχωράει μπροστά & αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει περισσότερες LGBTQ όμορφες ιστορίες αγάπης 🫶.
Αυτή την ελληνική τηλεόραση θέλουμε 🙏.#AgiosErotas #serres pic.twitter.com/LgbpDBbWho
👏👏👏👏— Deppy 🤯🤯 (@Deppy_official) October 21, 2025
By far απο τις καλύτερες ερωτικές εξομολογήσεις στην οθόνη..
Καπουτζίδη έγραψες για άλλη μια φορά..
Παραδίδεις μαθήματα γραφής Σεναρίου... #serres pic.twitter.com/28hAzbitN0
τι σκηνάρα ήταν αυτή, η χημεία, η εξομολόγηση, ο ερωτισμός, από τις καλύτερες ερωτικές σκηνές της ελληνικής τηλεόρασης. Καπουτζίδη σ' αγαπώ αλλά κανόνισε να μου τους χωρίσεις, θα έχουμε θέμα. Η σειρά πάει άνετα 10 σεζόν #serres— Αναρωτιέμαι αν...... (@AnarotiemaiAn) October 21, 2025
Με αφορμή τη σκηνή,θα ήθελα να πω προς τα straight ελληνικά τηλεοπτικά ζευγάρια ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ.— Γιώτα (@giwta_d) October 21, 2025
Υπάρχουν εξαιρέσεις,αλλά γενικά υπάρχει θέμα.
Ναι είναι η χημεία των ηθοποιών που μετράει αλλά και το φιλί πόσο σημαντικό είναι στο acting
ΜΠΡΑΒΟ στους Αλέξανδρο+Γιώργο🫠#serres pic.twitter.com/R1EnLdC787
Απόψε όλοι είδαν, ελπίζω ότι κάποιοι από αυτούς να κατάλαβαν, ότι ο έρωτας δεν είναι δικαίωμα μόνο των straight... #serres pic.twitter.com/ie79AM9oJk— Στη μπουζού🇬🇷🇵🇸 (@stibouzou) October 21, 2025
Τι χημειάρα αυτοί οι δύο άνθρωποι #serres pic.twitter.com/TblmzDFjSP— Γιώτα (@giwta_d) October 21, 2025
#Serres ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν έγραψε τίποτα άλλο από το αυτονόητο για όλους τους ανθρώπους. Να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε στην αγκαλιά του ανθρώπου που μας κάνει να γελάμε και να περνάμε καλά. Είτε είμαστε στρέιτ, γκέι, ιντερσεξ...— Οσία Νούλη😇😈 (@osianouli) October 21, 2025
Αυτή είναι και η επιτυχία της σειράς
αυτό το βλέμμα 🫠 #serres pic.twitter.com/co6q3gzsB5— 𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 ☆ (@thebookishalex) October 21, 2025
