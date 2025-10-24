Ο Όστιν Μπάτλερ βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία «Miami Vice»
Τη σκηνοθεσία του φιλμ θα υπογράψει ο Τζόζεφ Κοζίνσκι
Ο Όστιν Μπάτλερ βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει σε νέα ταινία «Miami Vice» σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Κοζίνσκι. Αν η συμφωνία κλείσει, ο 34χρονος ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον τηλεοπτικό ντετέκτιβ Τζέιμς «Sonny» Κρόκετ, τον χαρακτήρα που έκανε διάσημο ο Ντον Τζόνσον στη σειρά του Μάικλ Μαν τη δεκαετία του 1980.
Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026. Το σενάριο υπογράφουν οι Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ και Νταν Γκίλροϊ, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Ντίλαν Κλαρκ και Κοζίνσκι. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου 2027.
Η ταινία θα εξερευνήσει τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του 1980, αντλώντας έμπνευση από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της σειράς του NBC, που επηρέασε την ποπ κουλτούρα από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο.
Το Miami Vice βασίζεται σε χαρακτήρες που δημιούργησε ο Άντονι Γέρκοβιτς για τη σειρά, στην οποία εκτελεστικοί παραγωγοί ήταν ο ίδιος και ο Μάικλ Μαν. Ο Σίνγκερ ήταν ο πρώτος σεναριογράφος που ανέπτυξε αρχικά τη διασκευή μαζί με τον Κοζίνσκι.
Η σειρά απογείωσε τον Τζόνσον μέσα από τον ρόλο του Κρόκετ, ενώ ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας υποδύθηκε τον συνεργάτη του, Ρικάρντο Τάμπς. Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν συζητά για να υποδυθεί τον τελευταίο.
Φωτογραφία: Shutterstock
Austin Butler In Early Talks To Play Sonny Crockett In 'Miami Vice' Movie At Universal https://t.co/lmnNVYVcUJ— Deadline (@DEADLINE) October 24, 2025
