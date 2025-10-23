Ο Κιάνου Ριβς βρίσκεται σε συζητήσεις για την παραγωγή δεύτερης ταινίας «Constantine»
Ο Κιάνου Ριβς βρίσκεται σε συζητήσεις για την παραγωγή δεύτερης ταινίας «Constantine»

Ο Καναδός ηθοποιός υποδύθηκε τον Τζον Κονσταντίν, έναν κυνικό εξορκιστή, στην ταινία του 2005

Ο Κιάνου Ριβς βρίσκεται σε συζητήσεις για την παραγωγή δεύτερης ταινίας «Constantine»
Γεωργία Κοτζιά
Σε συζητήσεις για την παραγωγή δεύτερης ταινίας «Constantine» βρίσκεται ο Κιάνου Ριβς, αφού έχει ήδη προτείνει σενάριο για τη συνέχεια της υπερφυσικής ιστορίας με υπερήρωα.

Ο Καναδός ηθοποιός υποδύθηκε τον Τζον Κονσταντίν, έναν ανορθόδοξο και κυνικό εξορκιστή, στην ταινία του 2005, η οποία απέκτησε φανατικούς θαυμαστές με την πάροδο του χρόνου.

Ο χαρακτήρας, που βασίζεται στη σειρά «Hellblazer των DC Comics/Vertigo», είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον Ριβς, και σύμφωνα με τον συνεπικεφαλής των DC Studios, Τζέιμς Γκαν, είναι σε καλό σημείο οι συζητήσεις για τη συνέχεια.

«Το έχω συζητήσει πολλές φορές. Το έχω συζητήσει με τον Κιάνου», ανέφερε ο Τζέιμς Γκαν στο podcast «BobaTalks», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει διαβάσει ακόμα το σενάριο της ταινίας.

Ο Κιάνου Ριβς είχε αποκαλύψει ότι υπέβαλε πρόταση για τη νέα ταινία «Constantine» στα DC Studios στις αρχές του έτους. «Προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την ταινία πάνω από δέκα χρόνια και πρόσφατα δημιουργήσαμε μια ιστορία και την παρουσιάσαμε στα DC Studios. Μας είπαν: "Εντάξει". Οπότε, θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ένα σενάριο», δήλωσε.

Η πρώτη ταινία, που σκηνοθέτησε ο Φράνσις Λόρενς, είχε πρωταγωνιστές τους Ρέιτσελ Βάις, Προυίτ Τέιλορ Βινς, Γκάβιν Ρόσντεϊλ και Τίλντα Σουίντον. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν κάποιοι από τους ηθοποιούς θα επιστρέψουν αν γίνει συνέχεια της ταινίας.

