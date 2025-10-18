Ο Κιάνου Ριβς αποκάλυψε πως παραλίγο να αλλάξει το όνομά του στην αρχή της καριέρα του
Πληρώθηκα για πρώτη φορά γύρω στα 16, πρόσθεσε
Όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στο Χόλιγουντ, ο μάνατζέρ του Κιάνου Ριβς του ζήτησε να αλλάξει το όνομά του, ένα αίτημα που τον έφερε αντιμέτωπο με μια «υπαρξιακή κρίση», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο διάσημος ηθοποιός μίλησε στο νέο επεισόδιο του podcast «New Heights» των αδελφών Τζέισον και Τράβις Κέλσι, εξηγώντας ότι η πρόταση αυτή ήρθε τη στιγμή που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του στη βιομηχανία του θεάματος.
«Πληρώθηκα για πρώτη φορά γύρω στα 16, οπότε ήμουν επαγγελματίας ηθοποιός στα 16-17 μου», ανέφερε ο Κιάνου Ριβς, εξηγώντας πώς μετακόμισε από το Τορόντο στο Λος Άντζελες στα 20 του για να κυνηγήσει το όνειρό του. «Βγαίνω από το αυτοκίνητο και ο μάνατζέρ μου λέει "θέλουμε να αλλάξουμε το όνομά σου". Ήταν σαν ένα "καλωσόρισες στο Χόλιγουντ". Θυμάμαι να περπατάω στην παραλία και να σκέφτομαι "το όνομά μου; Να αλλάξω το όνομά μου; Τι;"».
Η ιδέα τον αναστάτωσε τόσο, που άρχισε να σκέφτεται πώς θα μπορούσε να ονομαστεί διαφορετικά. «Το μεσαίο μου όνομα είναι Τσαρλς, οπότε σκέφτηκα 'Τσακ;"”. Και μεγάλωσα σε έναν δρόμο που λεγόταν Σπαντίνα, οπότε Τσακ Σπαντίνα», αποκάλυψε γελώντας. «Μετά σκέφτηκα το Τέμπλετον. Έτσι έγινα Κ.Σ. Ριβς. Και δεν μπορούσα να το κάνω. Πήγαινα σε οντισιόν και φώναζαν “Κ.Σ. Ριβς” και δεν απαντούσα καν. Έξι μήνες αργότερα είπα: “Δεν το κάνω αυτό”. Ήταν μια τυπική στιγμή του Χόλιγουντ».
Σήμερα, ο Κιάνου Ριβς επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τη νέα του κωμωδία Good Fortune, σε σκηνοθεσία του Αζίζ Ανσάρι και με συμπρωταγωνιστές τους Σεθ Ρόγκεν και Κέκε Πάλμερ. Στην ταινία, ο ηθοποιός υποδύεται έναν φύλακα-άγγελο που χάνει τα φτερά του, προσπαθώντας να διδάξει σε έναν άνθρωπο ότι τα χρήματα δεν λύνουν τα προβλήματα της ζωής. Το φιλμ θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Οκτωβρίου από τη Lionsgate.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
