Bon Jovi: Ανακοινώθηκε η παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος για το 2026
Η θρυλική ροκ μπάντα θα ξεκινήσει τη νέα περιοδεία της «Forever Tour» από τη Νέα Υόρκη
Την παγκόσμια περιοδεία τους «Forever Tour» ανακοίνωσαν οι Bon Jovi, καθώς επιστρέφουν στη σκηνή το καλοκαίρι του 2026
Η θρυλική ροκ μπάντα, σε παραγωγή της Live Nation, θα ξεκινήσει τη νέα περιοδεία της από τη Νέα Υόρκη, όπου έχουν ήδη προγραμματιστεί τέσσερις εμφανίσεις στο Madison Square Garden τον Ιούλιο του 2026, πριν συνεχίσει με σταθμούς στο Εδιμβούργο, το Δουβλίνο και το Λονδίνο, σύμφωνα με το Variety.
Ο Jon Bon Jovi εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του συγκροτήματος και την επανένωση με το κοινό: «Υπάρχει πολλή χαρά σε αυτή την ανακοίνωση – χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις νύχτες μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας και χαρά που το συγκρότημα μπορεί να είναι ξανά μαζί», δήλωσε. Σημειώνεται ότι η περιοδεία αυτή σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επάνοδό του μετά τη χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές το 2022.
«Είμαι αρκετά τυχερός που μπορώ να κρατάω ένα φως στο κοινό κάθε βράδυ και να στέκομαι στην αντανάκλασή τους για μια τεράστια συλλογική εμπειρία – μπορώ να στέκομαι στο ΕΜΕΙΣ των συναυλιών μας. Και έχω μιλήσει εκτενώς για την ευγνωμοσύνη μου, αλλά θα το πω ξανά, είμαι βαθιά ευγνώμων που οι θαυμαστές και η αδελφότητα αυτού του συγκροτήματος ήταν υπομονετικοί και μου έδωσαν τον χρόνο που χρειαζόμουν για να γίνω καλά και να προετοιμαστώ για την περιοδεία. Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος» πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.
Η ανακοίνωση για την περιοδεία αναρτήθηκε και στο Instagram και συγκεκριμένα συνοδεύτηκε από βίντεο με αποσπάσματα από live εμφανίσεις, που θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ «Forever (Legendary Edition)», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.
Δείτε την ανάρτηση
Στο νέο άλμπουμ συμμετέχουν μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, ανάμεσά τους οι Bruce Springsteen, Lainey Wilson, Carin Leon, Joe Elliott και Robbie Williams.
Bon Jovi Sets Touring Return With 2026 Shows at Madison Square Garden, London's Wembley Stadium and More https://t.co/OwXeQIAxoL— Variety (@Variety) October 22, 2025
