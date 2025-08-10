ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Ο Νίκος Μουτσινάς φωτογραφίζεται στους αμμόλοφους της Ναμίμπια

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από το ταξίδι του στην Αφρική

Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Ναμίμπια ταξίδεψε μαζί με φίλους του ο Νίκος Μουτσινάς, δημοσιεύοντας μια σειρά από στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, ο παρουσιαστής βρέθηκε μεταξύ άλλων στην έρημο. Ο ηθοποιός πόζαρε στους αμμόλοφους και απαθανάτισε  το τοπίο, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες με του διαδικτυακούς τους ακόλουθους στο Instagram.

«Μια μέρα στους αμμόλοφους της Ναμίμπια», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή του.

