Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Νίκος Μουτσινάς: Επιστροφή στο θέατρο ως εκκεντρικός σύζυγος της Μαρίας Σολωμού στη διάσημη «Οικογένεια Άνταμς»
Νίκος Μουτσινάς: Επιστροφή στο θέατρο ως εκκεντρικός σύζυγος της Μαρίας Σολωμού στη διάσημη «Οικογένεια Άνταμς»
Πού και πότε θα ανέβει το μιούζικαλ και ποιοι άλλοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν στον θίασο
Στο θεατρικό σανίδι στρέφεται τον φετινό χειμώνα ο Νίκος Μουτσινάς μιας και, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει κλείσει κάποια τηλεοπτική συνεργασία. Αυτή τη φορά θα παίξει σε μιούζικαλ ενσαρκώνοντας έναν εξαιρετικά δημοφιλή κινηματογραφικό ρόλο αυτόν του Γκόμεζ Άνταμς, του πατέρα της διαβόητης γοτθικής «Οικογένειας Άνταμς», που θα ανέβει στις 22 Ιανουαρίου του 2026 στο Θέατρο Βέμπο, σε σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου.
Στο πλευρό του μάλιστα θα βρεθεί η Μαρία Σολωμού η οποία θα υποδυθεί, για δεύτερη φορά την τελευταία δεκαετία, τον ρόλο της σκοτεινής Μορτίσια Άνταμς, μητέρας της διάσημης οικογένειας με τις γοτθικές περιπέτειες. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους θα συμπράξουν θεατρικά καθώς κατά το παρελθόν είχαν συνεργαστεί άλλες δύο φορές, το 2018 στην παράσταση «Βερβερίτσα» και το 2015 στην ερωτική κωμωδία «Ο Kύριος Παπαπαναγιωτοπουλάκης».
Η αλλοπρόσαλλη «Οικογένεια Άνταμς», που υποτίθεται πως κατάγεται από μάγισσες του Μεσαίωνα, διαθέτει μεγάλο παρελθόν. Η ιστορία της ξεκίνησε το 1938 οπότε πρωτοεμφανίστηκε ως κόμικ για να μεταφερθεί, στη συνέχεια στην τηλεόραση ως σειρά, δύο φορές, τις περιόδους 1964-1966 και 1998-1999.
Ωστόσο, ήταν, αναμφισβήτητα, η μεγάλη οθόνη που την έκανε διάσημη σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από δύο ταινίες που βγήκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1991 και το 1993 αντίστοιχα, με την Αντζέλικα Χιούστον και τον Ραούλ Γκόμεζ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ως οικοδεσπότες ενός ανατριχιαστικού θεόμουρλου σπιτιού ή μάλλον πύργου για την ακρίβεια.
H διεθνής θεατρική διαδρομή του έργου ως μιούζικαλ ξεκίνησε το 2010 από το Μπρόντγουεϊ και συνεχίστηκε στο West End του Λονδίνου ενώ ανέβηκε διασκευασμένο σε διάφορες άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα όπου είχε παρουσιαστεί το 2016 και το 2017, και πάλι σε σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλλου, με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τη Μαρία Σολωμού.
Στις αρχές του 2026, λοιπόν, το σκοτεινό όσο και ξεκαρδιστικό μιούζικαλ θα ανοίξει τον νέο ελληνικό κύκλο του με έναν καινούργιο θίασο. Τον ρόλο της κόρης Wednesday, που μεγάλωσε, και διαγράφει μια εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο πορεία μέσα από την ομώνυμη δημοφιλή σειρά του Netflix, έχει αναλάβει η τραγουδίστρια Marseaux ενώ τον θίασο, που θα συνοδεύεται από ζωντανή ορχήστρα, συμπληρώνουν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος και ο Βαγγέλης Κακουριώτης.
Στο πλευρό του μάλιστα θα βρεθεί η Μαρία Σολωμού η οποία θα υποδυθεί, για δεύτερη φορά την τελευταία δεκαετία, τον ρόλο της σκοτεινής Μορτίσια Άνταμς, μητέρας της διάσημης οικογένειας με τις γοτθικές περιπέτειες. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους θα συμπράξουν θεατρικά καθώς κατά το παρελθόν είχαν συνεργαστεί άλλες δύο φορές, το 2018 στην παράσταση «Βερβερίτσα» και το 2015 στην ερωτική κωμωδία «Ο Kύριος Παπαπαναγιωτοπουλάκης».
Η αλλοπρόσαλλη «Οικογένεια Άνταμς», που υποτίθεται πως κατάγεται από μάγισσες του Μεσαίωνα, διαθέτει μεγάλο παρελθόν. Η ιστορία της ξεκίνησε το 1938 οπότε πρωτοεμφανίστηκε ως κόμικ για να μεταφερθεί, στη συνέχεια στην τηλεόραση ως σειρά, δύο φορές, τις περιόδους 1964-1966 και 1998-1999.
Ωστόσο, ήταν, αναμφισβήτητα, η μεγάλη οθόνη που την έκανε διάσημη σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από δύο ταινίες που βγήκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1991 και το 1993 αντίστοιχα, με την Αντζέλικα Χιούστον και τον Ραούλ Γκόμεζ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ως οικοδεσπότες ενός ανατριχιαστικού θεόμουρλου σπιτιού ή μάλλον πύργου για την ακρίβεια.
H διεθνής θεατρική διαδρομή του έργου ως μιούζικαλ ξεκίνησε το 2010 από το Μπρόντγουεϊ και συνεχίστηκε στο West End του Λονδίνου ενώ ανέβηκε διασκευασμένο σε διάφορες άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα όπου είχε παρουσιαστεί το 2016 και το 2017, και πάλι σε σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλλου, με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τη Μαρία Σολωμού.
Στις αρχές του 2026, λοιπόν, το σκοτεινό όσο και ξεκαρδιστικό μιούζικαλ θα ανοίξει τον νέο ελληνικό κύκλο του με έναν καινούργιο θίασο. Τον ρόλο της κόρης Wednesday, που μεγάλωσε, και διαγράφει μια εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο πορεία μέσα από την ομώνυμη δημοφιλή σειρά του Netflix, έχει αναλάβει η τραγουδίστρια Marseaux ενώ τον θίασο, που θα συνοδεύεται από ζωντανή ορχήστρα, συμπληρώνουν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος και ο Βαγγέλης Κακουριώτης.
Η υπόθεση του έργου επικεντρώνεται στην προσπάθεια της νεαρής Wednesday να ενσωματώσει στους κόλπους της αντισυμβατικής οικογένειάς της το φυσιολογικό αγόρι που έχει ερωτευτεί κάτι το οποίο δεν θα είναι διόλου εύκολο.
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα