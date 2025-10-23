Βικτόρια Μπέκαμ για τις δυσκολίες στον γάμο της: «Καβαλήσαμε τη θύελλα και συνεχίσαμε»
Βικτόρια Μπέκαμ για τις δυσκολίες στον γάμο της: «Καβαλήσαμε τη θύελλα και συνεχίσαμε»
Το ζευγάρι κλείνει 26 χρόνια γάμου και η σχεδιάστρια μόδας εξηγεί πώς κράτησε η σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια
Για τη μακροχρόνια σχέση της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ μίλησε η σύζυγός του, Βικτόρια και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχουν περάσει, απαντώντας ουσιαστικά, χωρίς να την κατονομάσει, στις πρόσφατες δηλώσεις της Ρεμπέκα Λος, η οποία είχε ισχυριστεί ότι είχε ερωτική σχέση με τον ποδοσφαιριστή.
Στο νέο επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», η παρουσιάστρια τη ρώτησε ευθέως πώς η ίδια και ο σύζυγός της έχουν αντιμετωπίσει «τις ατελείωτες φήμες που αφορούν τον γάμο τους» καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας απάντησε: «Ξέρεις, μας έχουν πετάξει τόσα πολλά. Μιλούσαμε γι’ αυτό πρόσφατα, γιατί μόλις γιορτάσαμε την 26η επέτειο του γάμου μας. Και παρεμπιπτόντως, πολλοί έλεγαν πως δεν θα κρατήσει… 26 χρόνια! Έχουμε περάσει από τόσα, αλλά ήμασταν πάντα μαζί. Απλώς καβαλήσαμε τη θύελλα και συνεχίσαμε».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές, αποκαλύπτοντας ότι το είχε κρατήσει τόσο μυστικό, ώστε ούτε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ το γνώριζε τότε. Η σχεδιάστρια μίλησε επίσης για την οικογένειά της, τονίζοντας ότι, παρά τις εντάσεις με τον πρωτότοκο γιο της, Μπρούκλιν Μπέκαμ και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, η οικογένεια παραμένει «πολύ δεμένη».
Η ιστορία που αφορά την απιστία του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη Ρεμπέκα Λος είχε ξεσπάσει το 2004, όταν η πρώην βοηθός του υποστήριξε ότι διατηρούσε τετράμηνη σχέση μαζί του, την περίοδο που η Βικτόρια Μπέκαμ βρισκόταν εκτός Λονδίνου. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, τους οποίους είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετικά οδυνηρούς» για τη σύζυγό του στο ντοκιμαντέρ «Beckham» του Netflix (2023).
Στην ίδια σειρά, η Βικτόρια Μπέκαμ είχε παραδεχτεί ότι εκείνη την εποχή ένιωθε «θυμό και δυστυχία», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος. Ένιωθα πως ο κόσμος ήταν εναντίον μας… κι εμείς ήμασταν εναντίον ο ένας του άλλου».
Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, η Ρεμπέκα Λος επανήλθε επιμένοντας στους ισχυρισμούς της, δηλώνοντας στο «60 Minutes Australia» πως «ποτέ δεν υπερέβαλε ούτε είπε ψέματα», χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «γενναίο άνθρωπο που τόλμησε να τα βάλει με το πιο ισχυρό ζευγάρι των media».
Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παντρεύτηκαν το 1999 και παραμένουν μέχρι σήμερα, ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια στον κόσμο. Έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά, τους Μπρούκλιν, Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στο νέο επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», η παρουσιάστρια τη ρώτησε ευθέως πώς η ίδια και ο σύζυγός της έχουν αντιμετωπίσει «τις ατελείωτες φήμες που αφορούν τον γάμο τους» καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας απάντησε: «Ξέρεις, μας έχουν πετάξει τόσα πολλά. Μιλούσαμε γι’ αυτό πρόσφατα, γιατί μόλις γιορτάσαμε την 26η επέτειο του γάμου μας. Και παρεμπιπτόντως, πολλοί έλεγαν πως δεν θα κρατήσει… 26 χρόνια! Έχουμε περάσει από τόσα, αλλά ήμασταν πάντα μαζί. Απλώς καβαλήσαμε τη θύελλα και συνεχίσαμε».
Victoria Beckham addresses David’s alleged affair with Rebecca Loos https://t.co/O1j79cuiRz pic.twitter.com/pWGDKgtTQo— Page Six (@PageSix) October 22, 2025
Η ιστορία που αφορά την απιστία του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη Ρεμπέκα Λος είχε ξεσπάσει το 2004, όταν η πρώην βοηθός του υποστήριξε ότι διατηρούσε τετράμηνη σχέση μαζί του, την περίοδο που η Βικτόρια Μπέκαμ βρισκόταν εκτός Λονδίνου. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, τους οποίους είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετικά οδυνηρούς» για τη σύζυγό του στο ντοκιμαντέρ «Beckham» του Netflix (2023).
Στην ίδια σειρά, η Βικτόρια Μπέκαμ είχε παραδεχτεί ότι εκείνη την εποχή ένιωθε «θυμό και δυστυχία», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος. Ένιωθα πως ο κόσμος ήταν εναντίον μας… κι εμείς ήμασταν εναντίον ο ένας του άλλου».
Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, η Ρεμπέκα Λος επανήλθε επιμένοντας στους ισχυρισμούς της, δηλώνοντας στο «60 Minutes Australia» πως «ποτέ δεν υπερέβαλε ούτε είπε ψέματα», χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «γενναίο άνθρωπο που τόλμησε να τα βάλει με το πιο ισχυρό ζευγάρι των media».
Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παντρεύτηκαν το 1999 και παραμένουν μέχρι σήμερα, ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια στον κόσμο. Έχουν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά, τους Μπρούκλιν, Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα