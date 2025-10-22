Βίντεο: Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004
Βίντεο: Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004
Όταν ο αγαπημένος «Νιόνιος» του ελληνικού τραγουδιού... έστησε ένα αξέχαστο παραδοσιακό γλέντι, ρίχνοντας την αυλαία της σπουδαίας διοργάνωσης
Στα 81 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς, ο Διονύσης Σαββόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη καλλιτεχνική κληρονομιά. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή χθες, έπειτα από νοσηλεία λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος έπασχε από καρκίνο, για τον οποίο μάλιστα είχε μιλήσει δημοσίως. Ήταν κάπου εκεί στα τέλη Μαρτίου του ‘20, της εποχή της πρώτης καραντίνας λόγω κορωνοϊού, κι αφού είχε μόλις ολοκληρώσει τις επιτυχημένες ζωντανές εμφανίσεις του με τον Μανώλη Μητσιά, στο «Άλσος», που έλαβε τη διάγνωση: «Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά. Όλο γκούχου-γκούχου ήμουν το τελευταίο διάστημα, πάνω από 50 χρόνια καπνίζω, και σας το λέω αυτό για να προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν -ο μη γένοιτο- σας συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός».
«Μου αφαίρεσαν μισό πνευμόνι, κι ύστερα μπήκα σε κάποιες θεραπείες, που όσο να 'ναι έχουν τις παρενέργειές τους. Κόπωση βασικά. Μια αίσθηση μεγάλης αδυναμίας» είχε εξομολογηθεί.
Η μουσική του, ωστόσο, δεν θα «σβήσει» ποτέ. Αντίθετα, συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές του πολιτισμού της Ελλάδας, όπως η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου του 2004 ολοκληρώθηκε με τα τραγούδια του, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισαν τα εμβληματικά «Ας κρατήσουν οι χοροί» και «Καραγκιόζης».
Δείτε το βίντεο μετά το 01:39:00
Ο ίδιος βρέθηκε μέσα στο ΟΑΚΑ πλαισιωμένος από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε ένα πραγματικό ελληνικό γλέντι, έτσι όπως το φαντάστηκε και το υλοποίησε καλλιτεχνικά ο σκηνοθέτης και χορογράφος Δημήτρης Παπαϊωάννου.
Η μουσική και οι στίχοι του έβαλαν ένα ακόμα «λιθαράκι» σε μία τις πιο εντυπωσιακές τελετές λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, αφήνοντας εικόνες, που έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη των θεατών σε όλο τον κόσμο.
Φωτογραφία άρθρου: Eurokinissi
Ο Διονύσης Σαββόπουλος έπασχε από καρκίνο, για τον οποίο μάλιστα είχε μιλήσει δημοσίως. Ήταν κάπου εκεί στα τέλη Μαρτίου του ‘20, της εποχή της πρώτης καραντίνας λόγω κορωνοϊού, κι αφού είχε μόλις ολοκληρώσει τις επιτυχημένες ζωντανές εμφανίσεις του με τον Μανώλη Μητσιά, στο «Άλσος», που έλαβε τη διάγνωση: «Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά. Όλο γκούχου-γκούχου ήμουν το τελευταίο διάστημα, πάνω από 50 χρόνια καπνίζω, και σας το λέω αυτό για να προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν -ο μη γένοιτο- σας συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός».
«Μου αφαίρεσαν μισό πνευμόνι, κι ύστερα μπήκα σε κάποιες θεραπείες, που όσο να 'ναι έχουν τις παρενέργειές τους. Κόπωση βασικά. Μια αίσθηση μεγάλης αδυναμίας» είχε εξομολογηθεί.
Η μουσική του, ωστόσο, δεν θα «σβήσει» ποτέ. Αντίθετα, συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές του πολιτισμού της Ελλάδας, όπως η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου του 2004 ολοκληρώθηκε με τα τραγούδια του, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισαν τα εμβληματικά «Ας κρατήσουν οι χοροί» και «Καραγκιόζης».
Δείτε το βίντεο μετά το 01:39:00
Ο ίδιος βρέθηκε μέσα στο ΟΑΚΑ πλαισιωμένος από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε ένα πραγματικό ελληνικό γλέντι, έτσι όπως το φαντάστηκε και το υλοποίησε καλλιτεχνικά ο σκηνοθέτης και χορογράφος Δημήτρης Παπαϊωάννου.
Η μουσική και οι στίχοι του έβαλαν ένα ακόμα «λιθαράκι» σε μία τις πιο εντυπωσιακές τελετές λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, αφήνοντας εικόνες, που έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη των θεατών σε όλο τον κόσμο.
Φωτογραφία άρθρου: Eurokinissi
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα