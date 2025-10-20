Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Θανάσης Βισκαδουράκης: Κάνω ένα επάγγελμα που ήρθε κατά τύχη στη ζωή μου, δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός
Στο πώς οδηγήθηκε στην υποκριτική αναφέρθηκε ο Θανάσης Βισκαδουράκης. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ποτέ δεν είχε σκεφτεί ότι θα γινόταν ηθοποιός, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα μπήκε στη ζωή του κατά τύχη.
Μέχρι να του δοθεί η ευκαιρία να εμπλακεί με τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, εκείνος δεν είχε κατασταλάξει, μην γνωρίζοντας τι δουλειά θα ήθελε να κάνει.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο Θανάσης Βισκαδουράκης επισήμανε ότι δεν υπήρχε ποτέ η σκέψη να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική. «Κάνω ένα επάγγελμα που μου ήρθε κατά λάθος στη ζωή. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν ξέρω τι ήθελα να γίνω. Άφησα τη ζωή να με πάει και μου έφερε ένα επάγγελμα που έχει και τα συμπαρομαρτούντα, ότι και σε αγαπάει ο κόσμος και ομορφαίνει η μέρα σου», δήλωσε.
Η προβολή και η δημοσιότητα δεν αποτέλεσαν ποτέ προτεραιότητες στη ζωή του. Αντιθέτως, κύριο μέλημά του ήταν να είναι «καλό παιδί». «Αγωνίστηκα για να είμαι καλό παιδί. Δεν έχω πάρει ευχαριστώ. Δεν κοιτούσα τη φήμη μου. Κοιτούσα να έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Καλύτερα να αδικείς εμένα, παρά να αδικήσω εγώ εσένα. Εκεί θα ήταν η ζωή μου μαύρη», πρόσθεσε.
