Στέλιος Κουδουνάρης: Έχω κριθεί ότι δεν είμαι σοβαρός σχεδιαστής επειδή βγαίνω στην τηλεόραση
Έχω ακούσει κακές κουβέντες από 1-2 ανθρώπους που δεν τους εκτιμώ, πρόσθεσε ο σχεδιαστής μόδας
Στην αρνητική κριτική που κατά καιρούς έχε δεχτεί αναφέρθηκε ο Στέλιος Κουδουνάρης, δηλώνοντας πως έχει χαρακτηριστεί και αρνητικά για την πορεία του ως σχεδιαστής μόδας, λόγω της παρουσίας του στην τηλεόραση.
Ο Στέλιος Κουδουνάρης παραδέχτηκε ότι έχει ακούσει αρνητικά σχόλια για τον εαυτό του από λίγους ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο της τηλεόρασης, τους οποίους όπως τόνισε, δεν εκτιμά.
Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο σχεδιαστής μόδας σχολίασε αρχικά: «Κακές κουβέντες για εμένα έχω ακούσει στην τηλεόραση από 1-2 ανθρώπους που δεν τους εκτιμώ. Έχω κριθεί ότι δεν είμαι σοβαρός σχεδιαστής επειδή βγαίνω στην τηλεόραση. Το να με κρίνουν άνθρωποι χωρίς συλλογές, γιατί να δώσω σημασία».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Στέλιος Κουδουνάρης πρόσθεσε ότι η αρνητική κριτική δεν αντικατοπτρίζει πραγματικά αυτόν που τη δέχεται, αλλά αυτόν που την κάνει: «Τα αρνητικά σχόλια δεν έχουν να κάνουν με την εικόνα που βλέπει κάποιος. Έχουν να κάνουν με τον ίδιο που σχολιάζει πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι αυτοί που σχολιάζουν θα τα διαβάσουν και θα στενοχωρηθούν».
