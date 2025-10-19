Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται «όμορφη Κυριακή» ποζάροντας άβαφη στον καναπέ της
Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται «όμορφη Κυριακή» ποζάροντας άβαφη στον καναπέ της
Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram
Μία όμορφη Κυριακή ευχήθηκε η Ελένη Μενεγάκη στους διαδικτυακούς της φίλους μέσω των social media. Η παρουσιάστρια το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram και μοιράζεται συχνά, υλικό από την καθημερινότητά της με τους θαυμαστές της.
Στη νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στον καναπέ του σπιτιού της, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και φορώντας τις πιτζάμες της. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Όμορφη συννεφιασμένη Κυριακή».
Δείτε τις φωτογραφίες
Στη νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στον καναπέ του σπιτιού της, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και φορώντας τις πιτζάμες της. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Όμορφη συννεφιασμένη Κυριακή».
Δείτε τις φωτογραφίες
Άντριου, ο έκπτωτος πρίγκιπας: Τέσσερις δεκαετίες σκανδάλων, που έφεραν το Παλάτι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης - Όλο το χρονικό
Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν πως η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων στη Γάζα - Θα είναι ευθεία παραβίαση της συμφωνίας
Ενοχλημένη η Άγκυρα που μένει εκτός SAFE, επιτίθεται στην Αθήνα: Στην ελληνική πολιτική ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα, λέει ο Φιντάν - Θα συναντηθεί με Γεραπετρίτη
Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν πως η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων στη Γάζα - Θα είναι ευθεία παραβίαση της συμφωνίας
Ενοχλημένη η Άγκυρα που μένει εκτός SAFE, επιτίθεται στην Αθήνα: Στην ελληνική πολιτική ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα, λέει ο Φιντάν - Θα συναντηθεί με Γεραπετρίτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα