Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται «όμορφη Κυριακή» ποζάροντας άβαφη στον καναπέ της
GALA
Ελένη Μενεγάκη Μακιγιάζ Instagram

Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται «όμορφη Κυριακή» ποζάροντας άβαφη στον καναπέ της

Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram

Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται «όμορφη Κυριακή» ποζάροντας άβαφη στον καναπέ της
Γεωργία Κοτζιά
23 ΣΧΟΛΙΑ
Μία όμορφη Κυριακή ευχήθηκε η Ελένη Μενεγάκη στους διαδικτυακούς της φίλους μέσω των social media. Η παρουσιάστρια το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram και μοιράζεται συχνά, υλικό από την καθημερινότητά της με τους θαυμαστές της.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στον καναπέ του σπιτιού της, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και φορώντας τις πιτζάμες της. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Όμορφη συννεφιασμένη Κυριακή».

Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται «όμορφη Κυριακή» ποζάροντας άβαφη στον καναπέ της
Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται «όμορφη Κυριακή» ποζάροντας άβαφη στον καναπέ της


Ειδήσεις σήμερα:

Άντριου, ο έκπτωτος πρίγκιπας: Τέσσερις δεκαετίες σκανδάλων, που έφεραν το Παλάτι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης - Όλο το χρονικό

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν πως η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων στη Γάζα - Θα είναι ευθεία παραβίαση της συμφωνίας

Ενοχλημένη η Άγκυρα που μένει εκτός SAFE, επιτίθεται στην Αθήνα: Στην ελληνική πολιτική ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα, λέει ο Φιντάν - Θα συναντηθεί με Γεραπετρίτη
Γεωργία Κοτζιά
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης