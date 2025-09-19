Ελένη Μενεγάκη από το Εδιμβούργο: Κάθε τέλος ενός ταξιδιού είναι η αρχή για το επόμενο
Ελένη Μενεγάκη από το Εδιμβούργο: Κάθε τέλος ενός ταξιδιού είναι η αρχή για το επόμενο
Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στο Εδιμβούργο, όπου σπουδάζει η κόρη της
Στο Εδιμβούργο βρέθηκε αυτές τις ημέρες η Ελένη Μενεγάκη μαζί με την κόρη της, με την παρουσιάστρια να αναφέρει σε σχετική ανάρτηση που έκανε στα social media πως «κάθε τέλος ενός ταξιδιού είναι η αρχή για το επόμενο».
Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της, πως ταξίδεψε στην πόλη όπου σπουδάζει το παιδί της.
Την Παρασκευή, μέσα από νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποίησε νέες εικόνες της, και παράλληλα σημείωσε πως το τέλος μιας απόδρασης σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας.
Δείτε την ανάρτησή της
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
