Ελένη Μενεγάκη από το Εδιμβούργο: Κάθε τέλος ενός ταξιδιού είναι η αρχή για το επόμενο

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στο Εδιμβούργο, όπου σπουδάζει η κόρη της

Γεωργία Κοτζιά
Στο Εδιμβούργο βρέθηκε αυτές τις ημέρες η Ελένη Μενεγάκη μαζί με την κόρη της, με την παρουσιάστρια να αναφέρει σε σχετική ανάρτηση που έκανε στα social media πως «κάθε τέλος ενός ταξιδιού είναι η αρχή για το επόμενο».

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της, πως ταξίδεψε στην πόλη όπου σπουδάζει το παιδί της.

Την Παρασκευή, μέσα από νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποίησε νέες εικόνες της, και παράλληλα σημείωσε πως το τέλος μιας απόδρασης σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας.

Δείτε την ανάρτησή της


Γεωργία Κοτζιά
