Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε καλό μήνα στους διαδικτυακούς της φίλους
Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε καλό μήνα στους διαδικτυακούς της φίλους

Ο μήνας των γενεθλίων μου μόλις ξεκίνησε, έγραψε η παρουσιάστρια σε ανάρτησή της

Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε καλό μήνα στους διαδικτυακούς της φίλους
Γεωργία Κοτζιά
Με μία σειρά φωτογραφιών από πρόσφατη βόλτα της ευχήθηκε η Ελένη Μενεγάκη καλό μήνα στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η παρουσιάστρια ανάρτησε την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στιγμιότυπά της, στα περισσότερα από τα οποία πόζαρε μαζί τον σκύλο της. Με τη συγκεκριμένη δημοσίευση η Ελένη Μενεγάκη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, καθώς πλησιάζουν τα γενέθλιά της, στις 29 του μήνα.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagram: «Οκτώβριος! Ο μήνας των γενεθλίων μου μόλις ξεκίνησε! Καλό μήνα!».

Δείτε την ανάρτησή της


Γεωργία Κοτζιά
