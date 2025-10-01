Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε καλό μήνα στους διαδικτυακούς της φίλους
Ο μήνας των γενεθλίων μου μόλις ξεκίνησε, έγραψε η παρουσιάστρια σε ανάρτησή της
Με μία σειρά φωτογραφιών από πρόσφατη βόλτα της ευχήθηκε η Ελένη Μενεγάκη καλό μήνα στους διαδικτυακούς της φίλους.
Η παρουσιάστρια ανάρτησε την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στιγμιότυπά της, στα περισσότερα από τα οποία πόζαρε μαζί τον σκύλο της. Με τη συγκεκριμένη δημοσίευση η Ελένη Μενεγάκη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, καθώς πλησιάζουν τα γενέθλιά της, στις 29 του μήνα.
Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagram: «Οκτώβριος! Ο μήνας των γενεθλίων μου μόλις ξεκίνησε! Καλό μήνα!».
Δείτε την ανάρτησή της
