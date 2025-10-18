Γιώργος Τζαβέλλας: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή - Το βίντεο της Φίνος Φιλμ
Γιώργος Τζαβέλλας: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή - Το βίντεο της Φίνος Φιλμ
Ο σκηνοθέτης άφησε την τελευταία του πνοή, το 1976 μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο
Σαν σήμερα πριν από 49 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Τζαβέλλας. Ο σκηνοθέτης άφησε την τελευταία του πνοή, το 1976 μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, η Φίνος Φιλμ έφτιαξε ένα βίντεο, το οποίο και ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. Σε αυτό, ένωσε μερικές σκηνές από τις καλύτερες ταινίες που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Τζαβέλλας.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ αναφέρεται: «Αυτοδίδακτος σκηνοθέτης, με εξαιρετική παιδεία και μόρφωση, ο Γιώργος Τζαβέλλας δεν έκανε σινεμά για να εντυπωσιάσει, αλλά για να μεταφέρει στο πανί την ψυχοσύνθεση του Έλληνα, το χιούμορ, τα τραύματα και τη ζεστασιά μιας ολόκληρης εποχής».
Η δημοσίευση συνεχίζει ως εξής: «Ανάμεσα στις δώδεκα μόλις σκηνοθετικές του δουλειές συγκαταλέγονται ταινίες-ορόσημα που ανέβασαν τον πήχη της εγχώριας κινηματογραφίας και απέδειξαν πως η εμπορική επιτυχία μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με την καλλιτεχνική αρτιότητα. Σήμερα τον θυμόμαστε μέσα από σκηνοθετικές στιγμές του σε ταινίες τη Φίνος Φιλμ, όπου σε κάθε μία άφησε ένα κομμάτι της σκέψης και της ευαισθησίας του».
Δείτε το βίντεο
