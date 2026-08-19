Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027: Εκπνέει σε δύο 24ωρα η προθεσμία, ποιοι δικαιούνται έως 600 ευρώ

Η προθεσμία που δεν πρέπει να χαθεί για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027»





Οι αιτήσεις υποβάλλονται:



Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας



Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης που δικαιούστε





Για τη γενική κατηγορία το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή.



Άγαμοι ή άτομα σε χηρεία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γήρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή.



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Παράλληλα, όσοι κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.



Εάν ένας ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, θα λάβει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται.



Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις: η α’ φάση έως τις 30 Ιουνίου 2027 και η β’ φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.



Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59, οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα « Τουρισμός για Όλους 2026-2027 », το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση.-Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ , με τους κωδικούς Taxisnet.Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, αλλά και με την περίοδο κατά την οποία επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα.Για τη γενική κατηγορία το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή.Άγαμοι ή άτομα σε χηρεία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γήρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή.Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους που έχουν παιδί με αναπηρία 67% και άνω.Παράλληλα, όσοι κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.Εάν ένας ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, θα λάβει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται.Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις: η α’ φάση έως τις 30 Ιουνίου 2027 και η β’ φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).



Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος ΕΔΩ, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00 στο τηλέφωνο 210 2150231.



Σημειώνεται πως το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.



Πώς γίνεται η εξαργύρωση

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027» προσφέρει:



-ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,



-άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή) και συγκεκριμένα για κληρωθέντες δικαιούχους της Α’ φάσης:



-για την υψηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027



- για τη χαμηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από 1-10-2026 έως και 30-4-2027