Φίνος Φιλμ: «Σούζυ τρως, και ψεύδεσαι και τρως» - Το βίντεο για την Ημέρα Διατροφής
Χρόνια πολλά στους καλοφαγάδες, τους μερακλήδες, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά για ένα γεμάτο τραπέζι, αναφέρει η ανάρτηση

Γεωργία Κοτζιά
Με αφορμή την Ημέρα Διατροφής σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, η Φίνος Φιλμ έφτιαξε ένα απολαυστικό αφιέρωμα με σκηνές από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Πιο συγκεκριμένα, στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ανέβηκε ένα βίντεο με διάσημες σκηνές και ατάκες που έχουν σχέση με το φαγητό. Η πιο χαρακτηριστική βέβαια, είναι εκείνη με τη Ρένα Βλαχοπούλου να λέει: «Σούζυ τρως, και ψεύδεσαι και τρως».

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Φίνος Φιλμ αναφέρει: «Στο σινεμά της Φίνος Φιλμ, η διατροφή ήταν σοβαρή υπόθεση, ειδικά όταν το πιάτο ήταν γεμάτο, η όρεξη αστείρευτη και το "Σούζυ, τρως" έμπαινε στο πάνθεον των ατακών».

«Χρόνια πολλά στους καλοφαγάδες, τους μερακλήδες, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά για ένα γεμάτο τραπέζι. Ας φροντίσουμε να είναι μια απόλαυση για όλους, γιατί η σωστή διατροφή είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο», συνεχίζει η δημοσίευση.

Δείτε το βίντεο



