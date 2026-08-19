Βαριές απώλειες στις ασιατικές αγορές, βουτιά 6% στην Νότια Κορέα με sell-off στις μετοχές των εταιρειών τσιπ
Βαριές απώλειες στις ασιατικές αγορές, βουτιά 6% στην Νότια Κορέα με sell-off στις μετοχές των εταιρειών τσιπ
Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων - Ο χρυσός κοντά στα 4.350 δολάρια
Το παγκόσμιο sell-off στις μετοχές των εταιρειών τσιπ βαθαίνει, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από ένα από τα ισχυρότερα χρηματιστηριακά στοιχήματα της χρονιάς, υπό την πίεση των υψηλών αποδόσεων των ομολόγων και της αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα σταθεροποιήθηκαν μετά τις σημαντικές απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων.
Στη Σεούλ, οι μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix υποχώρησαν περισσότερο από 7%, μετά τις βαριές απώλειες που είχαν προηγηθεί στις αμερικανικές εταιρείες του κλάδου.
Ο Philadelphia Semiconductor Index έχασε 5% την Τρίτη, καταγράφοντας τη χειρότερη συνεδρίασή του από τα τέλη Ιουλίου, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των εταιρειών τσιπ στην Ασία σημείωσε πτώση άνω του 3%.
Οι πιέσεις επεκτάθηκαν στο σύνολο των ασιατικών αγορών. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά 2%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi βυθίστηκε περισσότερο από 6%, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στην περιοχή.
Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται πλέον το αυξανόμενο κόστος δανεισμού για τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους και ιδιαίτερα τους λεγόμενους hyperscalers, οι οποίοι πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Τα futures των χρηματιστηριακών δεικτών έδειχναν ότι το αρνητικό κλίμα αναμένεται να περάσει και στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε περίπου μία μονάδα βάσης στο 4,69%, έχοντας προηγουμένως πλησιάσει τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025.
Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς Treasury υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 5,27%, αφού την προηγούμενη συνεδρίαση είχε φθάσει έως το 5,34%, σε επίπεδα που παραπέμπουν στο 2007.
Παράλληλα, παρατηρήθηκε ένα μικρό κύμα αγορών στα futures κρατικών ομολόγων στην Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, καθώς η μεγάλη πτώση των μετοχών στην Κορέα και την Ιαπωνία ώθησε ορισμένους επενδυτές προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.
Ο χρυσός κοντά στα 4.350 δολάρια
Ο χρυσός κινήθηκε κοντά στα 4.350 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του σχεδόν σε έναν μήνα.
Στη Σεούλ, οι μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix υποχώρησαν περισσότερο από 7%, μετά τις βαριές απώλειες που είχαν προηγηθεί στις αμερικανικές εταιρείες του κλάδου.
Ο Philadelphia Semiconductor Index έχασε 5% την Τρίτη, καταγράφοντας τη χειρότερη συνεδρίασή του από τα τέλη Ιουλίου, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των εταιρειών τσιπ στην Ασία σημείωσε πτώση άνω του 3%.
Οι πιέσεις επεκτάθηκαν στο σύνολο των ασιατικών αγορών. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά 2%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi βυθίστηκε περισσότερο από 6%, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στην περιοχή.
Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται πλέον το αυξανόμενο κόστος δανεισμού για τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους και ιδιαίτερα τους λεγόμενους hyperscalers, οι οποίοι πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Τα futures των χρηματιστηριακών δεικτών έδειχναν ότι το αρνητικό κλίμα αναμένεται να περάσει και στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγωνΣτην αγορά ομολόγων, τα αμερικανικά Treasuries σταθεροποιήθηκαν μετά το παγκόσμιο sell-off που είχε οδηγήσει το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και χρόνια.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε περίπου μία μονάδα βάσης στο 4,69%, έχοντας προηγουμένως πλησιάσει τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025.
Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς Treasury υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 5,27%, αφού την προηγούμενη συνεδρίαση είχε φθάσει έως το 5,34%, σε επίπεδα που παραπέμπουν στο 2007.
Παράλληλα, παρατηρήθηκε ένα μικρό κύμα αγορών στα futures κρατικών ομολόγων στην Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, καθώς η μεγάλη πτώση των μετοχών στην Κορέα και την Ιαπωνία ώθησε ορισμένους επενδυτές προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.
Ο χρυσός κοντά στα 4.350 δολάρια
Ο χρυσός κινήθηκε κοντά στα 4.350 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του σχεδόν σε έναν μήνα.
Το sell-off των ομολόγων, σε συνδυασμό με το συνεχιζόμενο αδιέξοδο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για το πολύτιμο μέταλλο.
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