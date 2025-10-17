Ρίτσαρντ Γκιρ: Το φιλί που αντάλλαξε με την Αλεχάντρα Σίλβα στο κόκκινο χαλί
Ρίτσαρντ Γκιρ: Το φιλί που αντάλλαξε με την Αλεχάντρα Σίλβα στο κόκκινο χαλί

Ο ηθοποιός και η σύζυγός του έδωσαν το «παρών» στη Νέα Υόρκη, στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness»

Γεωργία Κοτζιά
Μια κοινή εμφάνιση έκαναν ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα, κλέβοντας τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί, όταν έδωσαν ένα φιλί στο στόμα σε δημόσια θέα.

Ο ηθοποιός και η σύζυγός του έδωσαν το «παρών» στη Νέα Υόρκη, στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness», του οποίου ο Γκριρ είναι εκτελεστικός παραγωγός.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης στο κόκκινο χαλί, το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί στο στόμα. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα σκούρο μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο, ενώ η Σίλβα επέλεξε μια κομψή μαύρη τουαλέτα.

Εκτός από την προβολή, ο Γκιρ συμμετείχε και σε ζωντανή συζήτηση για το ντοκιμαντέρ, το οποίο ακολουθεί τον 14ο Δαλάι Λάμα -κατά κόσμον Τενζίν Γκιάτσο- καθώς μεταφέρει το μήνυμα ότι «η ευτυχία είναι πάντα δυνατή, ακόμη και μέσα στο χάος και την αβεβαιότητα».

Φωτογραφία άρθρου: AFP

