Ρίτσαρντ Γκιρ: Το φιλί που αντάλλαξε με την Αλεχάντρα Σίλβα στο κόκκινο χαλί
Ρίτσαρντ Γκιρ: Το φιλί που αντάλλαξε με την Αλεχάντρα Σίλβα στο κόκκινο χαλί
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του έδωσαν το «παρών» στη Νέα Υόρκη, στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness»
Μια κοινή εμφάνιση έκαναν ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα, κλέβοντας τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί, όταν έδωσαν ένα φιλί στο στόμα σε δημόσια θέα.
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του έδωσαν το «παρών» στη Νέα Υόρκη, στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness», του οποίου ο Γκριρ είναι εκτελεστικός παραγωγός.
Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης στο κόκκινο χαλί, το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί στο στόμα. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα σκούρο μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο, ενώ η Σίλβα επέλεξε μια κομψή μαύρη τουαλέτα.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Εκτός από την προβολή, ο Γκιρ συμμετείχε και σε ζωντανή συζήτηση για το ντοκιμαντέρ, το οποίο ακολουθεί τον 14ο Δαλάι Λάμα -κατά κόσμον Τενζίν Γκιάτσο- καθώς μεταφέρει το μήνυμα ότι «η ευτυχία είναι πάντα δυνατή, ακόμη και μέσα στο χάος και την αβεβαιότητα».
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του έδωσαν το «παρών» στη Νέα Υόρκη, στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness», του οποίου ο Γκριρ είναι εκτελεστικός παραγωγός.
Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης στο κόκκινο χαλί, το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί στο στόμα. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα σκούρο μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο, ενώ η Σίλβα επέλεξε μια κομψή μαύρη τουαλέτα.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Richard Gere and Wife Alejandra Silva Share a Kiss on the Red Carpet at Wisdom of Happiness Screening https://t.co/AFpejno6An— People (@people) October 17, 2025
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ειδήσεις σήμερα:
Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, είπε ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απάντησε ο Ζελένσκι
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, είπε ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απάντησε ο Ζελένσκι
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα