Ρίτσαρντ Γκιρ: Το φιλί που αντάλλαξε με την Αλεχάντρα Σίλβα στο κόκκινο χαλί

στη Νέα Υόρκη,

του ντοκιμαντέρ «Wisdom of Happiness»

Μια κοινή εμφάνιση έκαναν οτις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί, όταν έδωσαν ένα φιλί στο στόμα σε δημόσια θέα.Ο ηθοποιός και η σύζυγός του έδωσαν το «παρών»στην προβολή, του οποίου ο Γκριρ είναι εκτελεστικός παραγωγός.Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης στο κόκκινο χαλί, το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί στο στόμα. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα σκούρο μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο, ενώ η Σίλβα επέλεξε μια κομψή μαύρη τουαλέτα.Εκτός από την προβολή, ο Γκιρ συμμετείχε και σε ζωντανή συζήτηση για το ντοκιμαντέρ, το οποίο ακολουθεί τον 14ο Δαλάι Λάμα -κατά κόσμον Τενζίν Γκιάτσο- καθώς μεταφέρει το μήνυμα ότι «η ευτυχία είναι πάντα δυνατή, ακόμη και μέσα στο χάος και την αβεβαιότητα».: AFP