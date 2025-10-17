Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Τι είπε ο ραδιοφωνικός παραγωγός, λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής του «Στην Αγκαλιά Του Φάνη» απόψε στις 23:00 στον ΣΚΑΪ
Τον λόγο που αποφάσισε να αδυνατίσει εξήγησε ο Φάνης Λαμπρόπουλος. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός ανέφερε πως έχει χάσει είκοσι κιλά και διευκρίνισε ότι η αλλαγή στην εμφάνισή του σχετίζεται με λόγους υγείας.
Κάνοντας εξετάσεις αίματος συνειδητοποίησε ότι, αν και είναι 41 ετών, έχει τις ίδιες τιμές με τον πατέρα του. Ο γιατρός που τον παρακολουθεί, τόνισε ο Φάνης Λαμπρόπουλος, του συνέστησε να μειώσει άμεσα το βάρος του.
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε στην απώλεια κιλών, λέγοντας: «Έχασα κιλά, ναι. Δεν ήθελα να τα χάσω να σου πω την αλήθεια. Απλά έκανα εξετάσεις αίματος, γενικές και επειδή πάω στον ίδιο μικροβιολόγο με τον πατέρα μου, πήγα να τις πάρω και μου δίνει τις εξετάσεις του πατέρα μου. Είχα τις ίδιες τιμές με τον πατέρα μου και μου λέει πρέπει να κάνεις κάτι. Μου λέει κάνε κάτι, έχεις και δυο παιδιά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, πρόσθεσε αστειευόμενος: «Με έπιασε το φιλότιμο και είπα ας κάνω μια προσπάθεια. Για τον μικροβιολόγο το έκανα. Έχω χάσει καμιά 20αρια. Σκοπεύω να τα ξαναπάρω σύντομα».
Όπως ανέφερε, έχει ταλαιπωρηθεί με δίαιτες στο παρελθόν, ενώ δεν έχει παρατηρήσει μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά του. «Αυτή είναι η ζωή, όσοι κάνουν δίαιτες και ταλαιπωριούνται… Η ζωή μου μια δίαιτα. Δεν βρίσκω κάποια διαφορά, έχω συνηθίσει να κουβαλάω πολλά κιλά, έχω πιο εύκολο περπάτημα, δεν έχω νιώσει κάτι», κατέληξε.
Κάνοντας εξετάσεις αίματος συνειδητοποίησε ότι, αν και είναι 41 ετών, έχει τις ίδιες τιμές με τον πατέρα του. Ο γιατρός που τον παρακολουθεί, τόνισε ο Φάνης Λαμπρόπουλος, του συνέστησε να μειώσει άμεσα το βάρος του.
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε στην απώλεια κιλών, λέγοντας: «Έχασα κιλά, ναι. Δεν ήθελα να τα χάσω να σου πω την αλήθεια. Απλά έκανα εξετάσεις αίματος, γενικές και επειδή πάω στον ίδιο μικροβιολόγο με τον πατέρα μου, πήγα να τις πάρω και μου δίνει τις εξετάσεις του πατέρα μου. Είχα τις ίδιες τιμές με τον πατέρα μου και μου λέει πρέπει να κάνεις κάτι. Μου λέει κάνε κάτι, έχεις και δυο παιδιά».
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε, έχει ταλαιπωρηθεί με δίαιτες στο παρελθόν, ενώ δεν έχει παρατηρήσει μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά του. «Αυτή είναι η ζωή, όσοι κάνουν δίαιτες και ταλαιπωριούνται… Η ζωή μου μια δίαιτα. Δεν βρίσκω κάποια διαφορά, έχω συνηθίσει να κουβαλάω πολλά κιλά, έχω πιο εύκολο περπάτημα, δεν έχω νιώσει κάτι», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα