Θλίψη στο τελευταίο αντίο στον Άλκη Γιαννακά, συντετριμμένη η σύντροφός του - Δείτε φωτογραφίες
Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ελληνικού για να αποχαιρετήσουν τον ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, γνωστό για τον ρόλο του στο «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»
Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ελληνικού, για να αποχαιρετήσουν τον Άλκη Γιαννακά, πρωταγωνιστή της ταινίας «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».
Ο εκλιπών ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών.
Στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας έφτασε υποβασταζόμενη από την ανιψιά της, η επί 25 χρόνια σύντροφός του, Κατερίνα.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO
