Ο Οδυσσέας Σταμούλης παντρεύτηκε τη σύντροφό του με πολιτικό γάμο - Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Οδυσσέας Σταμούλης παντρεύτηκε τη σύντροφό του με πολιτικό γάμο - Δείτε τις φωτογραφίες

Ο ηθοποιός που πριν από δύο χρόνια έχασε τον γιο του από πνιγμό επισημοποίησε τη σχέση του με την αγαπημένη του

Ιωάννα Μαρίνου
Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Ντίνα, ο Οδυσσέας Σταμούλης. Η είδηση έγινε γνωστή μετά από ανάρτηση που έκανε εκείνη, μέσα από την οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή.

Σε αυτά, ο ηθοποιός, που πριν από δύο χρόνια έχασε τον 11χρονο γιο του από πνιγμό κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών, απαθανατίζεται μαζί με την αγαπημένη του στην αίθουσα του δημαρχείου.

Στο πλευρό τους, όπως φάνηκε και από τις φωτογραφίες, βρέθηκε και ο αδερφός του και ηθοποιός, Ισίδωρος Σταμούλης. Μετά την τελετή, ο Οδυσσέας Σταμούλης και η σύζυγός του πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

