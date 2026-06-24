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Ακινητοποιήθηκαν όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων λόγω βλάβης στο σύστημα επικοινωνίας
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Τρένα σιδηρόδρομος

Ακινητοποιήθηκαν όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων λόγω βλάβης στο σύστημα επικοινωνίας

Σοβαρή δυσλειτουργία στο GSM-R προκάλεσε καθολική παύση δρομολογίων με εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Ακινητοποιήθηκαν όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων λόγω βλάβης στο σύστημα επικοινωνίας
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Σε πλήρη ακινητοποίηση οδηγήθηκαν όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn – DB), έπειτα από σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Τα δρομολόγια διακόπηκαν προσωρινά και τα τρένα παραμένουν σε σταθμούς ή ασφαλή σημεία, ενώ οι τεχνικοί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη που προκαλεί ήδη εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα GSM-R, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των συρμών και των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας. Η δυσλειτουργία οδήγησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα όλα τα τρένα να παραμείνουν ακινητοποιημένα σε σταθμούς ή σε προκαθορισμένα ασφαλή σημεία του δικτύου.

Oι πρώτες ανακοινώσεις της Deutsche Bahn

Εκπρόσωπος της Deutsche Bahn δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι «υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα GSM-R» και ότι «οι τεχνικοί εργάζονται πυρετωδώς για να επιλύσουν το πρόβλημα».

Όπως διευκρινίστηκε, η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των επιβατών και των δρομολογίων, γι’ αυτό και τα τρένα παρέμειναν προσωρινά σταθμευμένα μέχρι να διασφαλιστεί η ομαλή επανεκκίνηση της λειτουργίας του συστήματος.

Η εταιρεία προειδοποιεί ότι η βλάβη αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε όλο το δίκτυο, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η πλήρης έκταση του προβλήματος.

Οι τεχνικές ομάδες συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των τρένων.
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