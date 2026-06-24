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Ακινητοποιήθηκαν όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων λόγω βλάβης στο σύστημα επικοινωνίας
Ακινητοποιήθηκαν όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων λόγω βλάβης στο σύστημα επικοινωνίας
Σοβαρή δυσλειτουργία στο GSM-R προκάλεσε καθολική παύση δρομολογίων με εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις
Σε πλήρη ακινητοποίηση οδηγήθηκαν όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn – DB), έπειτα από σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Τα δρομολόγια διακόπηκαν προσωρινά και τα τρένα παραμένουν σε σταθμούς ή ασφαλή σημεία, ενώ οι τεχνικοί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη που προκαλεί ήδη εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα GSM-R, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των συρμών και των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας. Η δυσλειτουργία οδήγησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα όλα τα τρένα να παραμείνουν ακινητοποιημένα σε σταθμούς ή σε προκαθορισμένα ασφαλή σημεία του δικτύου.
Όπως διευκρινίστηκε, η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των επιβατών και των δρομολογίων, γι’ αυτό και τα τρένα παρέμειναν προσωρινά σταθμευμένα μέχρι να διασφαλιστεί η ομαλή επανεκκίνηση της λειτουργίας του συστήματος.
Η εταιρεία προειδοποιεί ότι η βλάβη αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε όλο το δίκτυο, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η πλήρης έκταση του προβλήματος.
Οι τεχνικές ομάδες συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των τρένων.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα GSM-R, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των συρμών και των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας. Η δυσλειτουργία οδήγησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα όλα τα τρένα να παραμείνουν ακινητοποιημένα σε σταθμούς ή σε προκαθορισμένα ασφαλή σημεία του δικτύου.
Oι πρώτες ανακοινώσεις της Deutsche BahnΕκπρόσωπος της Deutsche Bahn δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι «υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα GSM-R» και ότι «οι τεχνικοί εργάζονται πυρετωδώς για να επιλύσουν το πρόβλημα».
Όπως διευκρινίστηκε, η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των επιβατών και των δρομολογίων, γι’ αυτό και τα τρένα παρέμειναν προσωρινά σταθμευμένα μέχρι να διασφαλιστεί η ομαλή επανεκκίνηση της λειτουργίας του συστήματος.
Η εταιρεία προειδοποιεί ότι η βλάβη αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε όλο το δίκτυο, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η πλήρης έκταση του προβλήματος.
Οι τεχνικές ομάδες συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των τρένων.
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