Θανάσης Ευθυμιάδης: Μετά από έναν μεγάλο χωρισμό που μου άφησε ένα βαθύ σημάδι, αποφάσισα ότι πρέπει να αλλάξω
Θανάσης Ευθυμιάδης: Μετά από έναν μεγάλο χωρισμό που μου άφησε ένα βαθύ σημάδι, αποφάσισα ότι πρέπει να αλλάξω
Πριν από είκοσι χρόνια, οι σχέσεις μου με τις γυναίκες δεν πήγαιναν καλά, παραδέχτηκε ο ηθοποιός
Μετά από έναν μεγάλο χωρισμό που τον σημάδεψε, ο Θανάσης Ευθυμιάδης εξήγησε ότι αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. Ο ηθοποιός περιέγραψε την πορεία της προσωπικής του αλλαγής, η οποία ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, όταν ταξίδεψε στο Άγιον Όρος.
Όπως ανέφερε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» που ήταν καλεσμένος, πριν από είκοσι χρόνια οι σχέσεις του με τις γυναίκες δεν πήγαιναν καλά και αναρωτήθηκε αν το πρόβλημα βρισκόταν στον ίδιο. Έτσι, μετά από έναν μεγάλο χωρισμό που τον τραυμάτισε, αλλά του έδωσε και ένα πολύτιμο μάθημα, αποφάσισε να αναζητήσει απαντήσεις και να αλλάξει.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» που ήταν καλεσμένος, πριν από είκοσι χρόνια οι σχέσεις του με τις γυναίκες δεν πήγαιναν καλά και αναρωτήθηκε αν το πρόβλημα βρισκόταν στον ίδιο. Έτσι, μετά από έναν μεγάλο χωρισμό που τον τραυμάτισε, αλλά του έδωσε και ένα πολύτιμο μάθημα, αποφάσισε να αναζητήσει απαντήσεις και να αλλάξει.
Δείτε το βίντεο
«Η διαδικασία ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, πριν από το ταξίδι μου στο Άγιον Όρος. Μέχρι τότε, πριν από είκοσι χρόνια, οι σχέσεις μου με τις γυναίκες δεν πήγαιναν καλά. Έλεγα “κάποιο θέμα έχω εγώ με τις γυναίκες. Πού να πάω να το ψάξω;” Είπα λοιπόν να πάω στο Περιβόλι της Παναγίας, μετά από ένα μεγάλο χωρισμό που μου άφησε ένα βαθύ σημάδι αλλά και έναν μεγάλο μάθημα, ότι πρέπει να αλλάξω. Ότι όλα αυτά που έκαναν οι παππούδες μου, όλο αυτό που ονομάζουμε πατριαρχία, πρέπει να τα ξανασκεφτώ και να δω αν συμφωνώ εγώ με τον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι παλιότεροι τις γυναίκες» δήλωσε ο Θανάσης Ευθυμιάδης.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα