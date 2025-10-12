ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis έγινε για πρώτη φορά παππούς
Ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis έγινε για πρώτη φορά παππούς

Η Μόλι Μούρις Γκάλαχερ απέκτησε έναν γιο με τον ποδοσφαιριστή Ναθάνιελ Φίλιπς

Παππούς για πρώτη φορά έγινε ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis, αφού η κόρη του υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, τον ποδοσφαιριστή Νάθανιελ Φίλιπς.

Η Μόλι Μούρις Γκάλαχερ έφερε στον κόσμο τον γιο της τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση το Σάββατο 11 Οκτωβρίου με μια ανάρτηση στο Instagram. Σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, απαθανατίζεται το παιδί του ζευγαριού, ενώ σε ένα άλλο ο Φίλιπς φαίνεται να κρατά τον γιο του.

Δείτε την ανάρτηση

Ο Λίαμ Γκάλαχερ ήταν αποξενωμένος από την κόρη του για μεγάλο μέρος της ζωής της. Το 2017, ο τραγουδιστής είχε εξομολογηθεί στο GQ ότι «ποτέ δεν έτυχε» να συναντήσει την κόρη του, την οποία είχε αποκτήσει με τη Λίζα Μούρις, εξηγώντας ότι δεν τα πήγαινε καλά με την πρώην πρώην σύντροφό του και μητέρα της κόρης του.

«Το παιδί δεν το έχω δει. Κάποια μέρα θα δούμε, αλλά, όχι, δεν την έχω δει», είχε πει τότε ο Γκάλαχερ. «Απλώς δεν την έχω γνωρίσει επειδή με τη μάνα της δεν ταιριάζουμε», είχε προσθέσει. «Αν τη συναντούσα, θα ήταν οκ. Είναι καλοδεχούμενη στον κόσμο μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Χωρίς αμφιβολία. Εννοώ, είμαι ανοιχτός σε όλα», είχε προσθέσει ο 53χρονος σήμερα τραγουδιστής.

Την επόμενη χρονιά, πατέρας και κόρη συναντήθηκαν και πόζαραν στα παρασκήνια συναυλίας των Rolling Stones στο Λονδίνο, μαζί με τους γιους του Λίαμ, τον Λένον και τον Τζιν.

