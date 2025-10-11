Μπίλι Άιλις: Θαυμαστής της την τράβηξε βίαια προς το μέρος του - Δείτε το βίντεο
Μπίλι Άιλις: Θαυμαστής της την τράβηξε βίαια προς το μέρος του - Δείτε το βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας της 24χρονης τραγουδίστριας στο Μαϊάμι

Ιωάννα Μαρίνου
Σε ένα βίαιο περιστατικό ενεπλάκη η Μπίλι Άιλις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής της στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Hit Me Hard And Soft».

Η 24χρονη τραγουδίστρια πραγματοποιούσε το πρώτο από τα τρία σόου της στο Kaseya Center, περπατώντας κατά μήκος του κιγκλιδώματος, όταν ένας θαυμαστής της την τράβηξε προς το μέρος του.

Η Άιλις αιφνιδιάστηκε, έχασε την ισορροπία της και παραλίγο να πέσει μέσα στον κόσμο. Οι άντρες ασφαλείας επενέβησαν γρήγορα και απομάκρυναν τους θεατές, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ συνέχισε να περπατά, προκαλώντας έκπληξη στο κοινό για την ψυχραιμία της.

Δείτε το βίντεο



Ιωάννα Μαρίνου

