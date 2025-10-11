Μπίλι Άιλις: Θαυμαστής της την τράβηξε βίαια προς το μέρος του - Δείτε το βίντεο
Μπίλι Άιλις: Θαυμαστής της την τράβηξε βίαια προς το μέρος του - Δείτε το βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας της 24χρονης τραγουδίστριας στο Μαϊάμι
Σε ένα βίαιο περιστατικό ενεπλάκη η Μπίλι Άιλις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής της στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Hit Me Hard And Soft».
Η 24χρονη τραγουδίστρια πραγματοποιούσε το πρώτο από τα τρία σόου της στο Kaseya Center, περπατώντας κατά μήκος του κιγκλιδώματος, όταν ένας θαυμαστής της την τράβηξε προς το μέρος του.
Η Άιλις αιφνιδιάστηκε, έχασε την ισορροπία της και παραλίγο να πέσει μέσα στον κόσμο. Οι άντρες ασφαλείας επενέβησαν γρήγορα και απομάκρυναν τους θεατές, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ συνέχισε να περπατά, προκαλώντας έκπληξη στο κοινό για την ψυχραιμία της.
Δείτε το βίντεο
Η 24χρονη τραγουδίστρια πραγματοποιούσε το πρώτο από τα τρία σόου της στο Kaseya Center, περπατώντας κατά μήκος του κιγκλιδώματος, όταν ένας θαυμαστής της την τράβηξε προς το μέρος του.
Η Άιλις αιφνιδιάστηκε, έχασε την ισορροπία της και παραλίγο να πέσει μέσα στον κόσμο. Οι άντρες ασφαλείας επενέβησαν γρήγορα και απομάκρυναν τους θεατές, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ συνέχισε να περπατά, προκαλώντας έκπληξη στο κοινό για την ψυχραιμία της.
Δείτε το βίντεο
SCARY MOMENT: Pop star Billie Eilish is grabbed and yanked into a barricade during her concert. pic.twitter.com/B1KQTYZGZe— Fox News (@FoxNews) October 11, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Για ώρες βασάνιζε η 17χρονη θετή κόρη της τη Γερμανίδα δήμαρχο που βρέθηκε μαχαιρωμένη - Την κρατούσε δεμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους
Τρόμος για φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην της έγινε stalker για έναν ολόκληρο χρόνο
Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής
Για ώρες βασάνιζε η 17χρονη θετή κόρη της τη Γερμανίδα δήμαρχο που βρέθηκε μαχαιρωμένη - Την κρατούσε δεμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους
Τρόμος για φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην της έγινε stalker για έναν ολόκληρο χρόνο
Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα