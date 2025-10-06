Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έπιασε την ανθοδέσμη στον γάμο του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης - Δείτε βίντεο
GALA
Γιώργος Λιβάνης Ανδρομάχη γάμος Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έπιασε την ανθοδέσμη στον γάμο του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης - Δείτε βίντεο

Το μοντέλο έδωσε το παρών στον γάμο της καλής της φίλης με τον τραγουδιστή

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έπιασε την ανθοδέσμη στον γάμο του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης - Δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
18 ΣΧΟΛΙΑ
Το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, σε μία εντυπωσιακή τελετή σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη, με κουμπάρους τους καλούς τους φίλους, Μικαέλα Ιωνά και τον Παναγιώτη Γλεντζή.

Το παρών στον γάμο τους έδωσαν συγγενείς και καλοί τους φίλοι, ανάμεσά τους και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία κάνει στενή παρέα με την Ανδρομάχη. Το μοντέλο βρέθηκε στο μυστήριο, ενώ ήταν εκείνη που έπιασε την ανθοδέσμη της νύφης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να πιάνει στον αέρα τα λουλούδια, όπως ορίζει το έθιμο. Τότε, η νύφη βρέθηκε δίπλα της και την αγκάλιασε από τους ώμους, με τις δύο γυναίκες να γελούν δυνατά. «Χαχαχαχαχ γελάω μόνη μου», έγραψε πάνω στο βίντεο η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Δείτε το βίντεο
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έπιασε την ανθοδέσμη στον γάμο του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης

Το ζευγάρι μετά το μυστήριο του γάμου, βάφτισε τον γιο του. Ο μικρός πήρε το όνομα Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή. Νονοί ήταν άλλοι δύο φίλοι του ζευγαριού, η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης.

Τα δύο μυστήρια τελέστηκαν σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσα στους καλεσμένους, εκτός από την Γαρυφαλλιά Καληφώνη ήταν η Άντζελα Δημητρίου, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Ρία Ελληνίδου, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, στην οποία ανήκουν και οι δύο τραγουδιστές, Γιώργος Αρσενάκος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, ο Νικηφόρος Βυθούλκας, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η Δέσποινα Μοιραράκη, οι συνθέτες Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μάριος Ψιμόπουλος και ο Θέμης Γεωργαντάς.



Ειδήσεις σήμερα:

Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις: Σε επιφυλακή το Πεντάγωνο

Νέα 48ώρη κακοκαιρία από σήμερα στη χώρα μας - Ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Το χρονικό του εγκλήματος
Γεωργία Κοτζιά
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης