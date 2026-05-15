Καίτη Γαρμπή για Eurovision: Μόλις μπήκα στο καμαρίνι, έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω με λυγμούς από την υπερένταση
Η τραγουδίστρια εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 1993 με το τραγούδι «Ελλάδα, Χώρα Του Φωτός» και τερμάτησε ένατη
Στο πάτωμα έπεσε η Καίτη Γαρμπή και άρχισε να κλαίει με λυγμούς από την υπερένταση, αφού ολοκλήρωσε την εμφάνισή της στη Eurovision, όπως δήλωσε η ίδια.
Η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 1993 με το τραγούδι «Ελλάδα, Χώρα Του Φωτός» το βράδυ της Παρασκευής 15 Μαΐου, με αφορμή τον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου θυμήθηκε στο J2US τη δική της εμπειρία και περιέγραψε πως ενώ στη σκηνή φαινόταν σαν να μην έχει καθόλου άγχος, όταν κατέβηκε από αυτή «κατέρρευσε».
Η Καίτη Γαρμπή επισήμανε πως είχε σκεφτεί μέχρι και να αποχωρήσει την τελευταία στιγμή: «Εκείνη τη βραδιά είχα πάρα πολύ άγχος. Ξέρεις, βγήκα με έναν αέρα… Νόμιζα ότι ήμουν στο μαγαζί που δούλευα στην Αθήνα τότε και βγήκα με πολύ ύφος. Όταν όμως συνειδητοποίησα ότι κουβαλούσα την Ελλάδα στις πλάτες μου, με το που ξεκίνησε η μουσική, είπα “θα γυρίσω πίσω και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει”. Δηλαδή σκέφτηκα να φύγω, νόμιζα ότι θα φύγω από τη σκηνή. Σκεφτόμουν “πρέπει να φύγω, τι δουλειά έχω εγώ εδώ;”. Ήμουν λοιπόν αεράτη, δεν φάνηκε καθόλου και μόλις γύρισα και μπήκα στο καμαρίνι, έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω με λυγμούς από την υπερένταση», είπε.
Η εμφάνιση της Καίτης Γαρμπή στη Eurovision το 1993
