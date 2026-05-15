Η 17χρονη εκπρόσωπος της Γαλλίας στη Eurovision μίλησε στα ελληνικά: Λατρεύω το Ferto του Ακύλα
Η 17χρονη εκπρόσωπος της Γαλλίας στη Eurovision μίλησε στα ελληνικά: Λατρεύω το Ferto του Ακύλα
Η Μονρόε διεκδικεί τη νίκη στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου με το τραγούδι «Regarde»
Στα ελληνικά μίλησε η 17χρονη εκπρόσωπος της Γαλλίας στη Eurovision, Μονρόε, ενώ σχολίασε και την ελληνική συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό, δηλώνοντας πως λατρεύει το Ferto του Ακύλα.
Η Μονρόε Βάτα Ρίγκμπι, όπως είναι ολόκληρο το όνομά της, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, και όταν της ζητήθηκε να στείλει ένα μήνυμα προς τους θαυμαστές της στη χώρα, είπε χαρακτηριστικά στα ελληνικά: «Γειά σου Ελλάδα, σε αγαπώ».
Έπειτα συνέχισε να μιλά στα αγγλικά και ανέφερε πως το τραγούδι του Ακύλα που εκπροσωπεί την Ελλάδα είναι πολύ διασκεδαστικό και της αρέσει πολύ: «Λατρεύω το Ferto του Ακύλα. Είναι τόσο διασκεδαστικό και έχει τρομερή ενέργεια. Ο Ακύλας είναι πολύ ευγενικός», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο
Για την εμπειρία της στον διαγωνισμό μέχρι στιγμής, η Μονρόε ανέφερε: «Είναι μια σπουδαία εμπειρία. Κάθε πρωί που ξυπνάω λέω στον εαυτό μου "γι' αυτό δουλεύεις". Δουλεύω για έναν συγκεκριμένο πολιτισμό, για να διδάξω κάτι που σημαίνει τόσα πολλά και για κάτι που αγαπώ. Οπότε είναι πολύ συναρπαστικό».
Στη συνέχεια εξήγησε το νόημα πίσω από το τραγούδι της: «Το τραγούδι μου αφορά την παγκόσμια αγάπη, το να βρεις την αγάπη μέσα σου και έξω από εσένα. Στις πολυάσχολες στιγμές της ζωής μας μπορούμε να πάρουμε αυτές τις στιγμές και να σιωπήσουμε, να τις εκτιμήσουμε πραγματικά και να δούμε τη δύναμη και την ισχύ που πηγάζει από την εύρεση αυτής της σταθερότητας».
Όταν η εκπρόσωπος της Γαλλίας ρωτήθηκε αν είναι έτοιμη να νικήσει, απάντησε: «Είμαι έτοιμη να ανέβω στη σκηνή και να τα δώσω όλα, να κάνω το καλύτερο δυνατό. Ανυπομονώ να γνωρίσω κόσμο, να ζήσω μία υπέροχη στιγμή και να επικεντρωθώ σε αυτό. Οτιδήποτε άλλο συμβεί δεν είναι στον έλεγχό μου».
Το τραγούδι της Μονρόε για τη Eurovision
Η Μονρόε Βάτα Ρίγκμπι, όπως είναι ολόκληρο το όνομά της, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, και όταν της ζητήθηκε να στείλει ένα μήνυμα προς τους θαυμαστές της στη χώρα, είπε χαρακτηριστικά στα ελληνικά: «Γειά σου Ελλάδα, σε αγαπώ».
Έπειτα συνέχισε να μιλά στα αγγλικά και ανέφερε πως το τραγούδι του Ακύλα που εκπροσωπεί την Ελλάδα είναι πολύ διασκεδαστικό και της αρέσει πολύ: «Λατρεύω το Ferto του Ακύλα. Είναι τόσο διασκεδαστικό και έχει τρομερή ενέργεια. Ο Ακύλας είναι πολύ ευγενικός», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο
Για την εμπειρία της στον διαγωνισμό μέχρι στιγμής, η Μονρόε ανέφερε: «Είναι μια σπουδαία εμπειρία. Κάθε πρωί που ξυπνάω λέω στον εαυτό μου "γι' αυτό δουλεύεις". Δουλεύω για έναν συγκεκριμένο πολιτισμό, για να διδάξω κάτι που σημαίνει τόσα πολλά και για κάτι που αγαπώ. Οπότε είναι πολύ συναρπαστικό».
Στη συνέχεια εξήγησε το νόημα πίσω από το τραγούδι της: «Το τραγούδι μου αφορά την παγκόσμια αγάπη, το να βρεις την αγάπη μέσα σου και έξω από εσένα. Στις πολυάσχολες στιγμές της ζωής μας μπορούμε να πάρουμε αυτές τις στιγμές και να σιωπήσουμε, να τις εκτιμήσουμε πραγματικά και να δούμε τη δύναμη και την ισχύ που πηγάζει από την εύρεση αυτής της σταθερότητας».
Όταν η εκπρόσωπος της Γαλλίας ρωτήθηκε αν είναι έτοιμη να νικήσει, απάντησε: «Είμαι έτοιμη να ανέβω στη σκηνή και να τα δώσω όλα, να κάνω το καλύτερο δυνατό. Ανυπομονώ να γνωρίσω κόσμο, να ζήσω μία υπέροχη στιγμή και να επικεντρωθώ σε αυτό. Οτιδήποτε άλλο συμβεί δεν είναι στον έλεγχό μου».
Το τραγούδι της Μονρόε για τη Eurovision
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα