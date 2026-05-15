Η 17χρονη εκπρόσωπος της Γαλλίας στη Eurovision μίλησε στα ελληνικά: Λατρεύω το Ferto του Ακύλα

«Γειά σου Ελλάδα, σε αγαπώ».

Για την εμπειρία της στον διαγωνισμό μέχρι στιγμής, η Μονρόε ανέφερε: «Είναι μια σπουδαία εμπειρία. Κάθε πρωί που ξυπνάω

ην εύρεση αυτής της σταθερότητας».

λέω στον εαυτό μου "γι' αυτό δουλεύεις". Δουλεύω για έναν συγκεκριμένο πολιτισμό, για να διδάξω κάτι που σημαίνει τόσα πολλά και για κάτι που αγαπώ. Οπότε είναι πολύ συναρπαστικό».Στη συνέχεια εξήγησε το νόημα πίσω από το τραγούδι της: «Το τραγούδι μου αφορά την παγκόσμια αγάπη, το να βρεις την αγάπη μέσα σου και έξω από εσένα. Στις πολυάσχολες στιγμές της ζωής μας μπορούμε να πάρουμε αυτές τις στιγμές και να σιωπήσουμε, να τις εκτιμήσουμε πραγματικά και να δούμε τη δύναμη και την ισχύ που πηγάζει από τΌταν η εκπρόσωπος της Γαλλίας ρωτήθηκε αν είναι έτοιμη να νικήσει, απάντησε: «Είμαι έτοιμη να ανέβω στη σκηνή και να τα δώσω όλα, να κάνω το καλύτερο δυνατό. Ανυπομονώ να γνωρίσω κόσμο, να ζήσω μία υπέροχη στιγμή και να επικεντρωθώ σε αυτό. Οτιδήποτε άλλο συμβεί δεν είναι στον έλεγχό μου».