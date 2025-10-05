Έλενα Μαυρίδου για τη γέννηση της κόρης της: Χρειαζόμουν πολλή στήριξη στην αρχή, είχα κοντά τη μητέρα μου και της οφείλω πάρα πολλά
Έλενα Μαυρίδου για τη γέννηση της κόρης της: Χρειαζόμουν πολλή στήριξη στην αρχή, είχα κοντά τη μητέρα μου και της οφείλω πάρα πολλά
Η πρώην σύζυγος του Δημήτρη Λάλου μίλησε για τη μητρότητα και την κόρη τους
Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση της κόρης της αναφέρθηκε η Έλενα Μαυρίδου, τονίζοντας πόσο καθοριστική υπήρξε η στήριξη της μητέρας της, στην οποία –όπως είπε– οφείλει πάρα πολλά.
Η ηθοποιός και ο πρώην σύζυγός της, Δημήτρης Λάλος απέκτησαν πριν από οκτώ χρόνια μαζί την κόρη τους, Νικολέττα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Έλενα Μαυρίδου στην εκπομπή «Μαμά-δες», που προβλήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, παραδέχτηκε ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ πόση αγάπη θα ένιωθε ως μητέρα, ενώ περιέγραψε τις πρώτες μέρες μετά τη γέννα ως «χαοτικές», παρά τη βοήθεια που είχε.
Ανέφερε ακόμη ότι μετά την εγκυμοσύνη χρειάστηκε χρόνο για να ανακτήσει τη φυσική της κατάσταση, καθώς αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες: «Η Νικολέττα ήρθε στη ζωή μου πριν από 8 χρόνια και τη φώτισε. Αυτό που δεν μπορούσα να υποψιαστώ πριν γίνω μητέρα είναι αυτός ο ποταμός αγάπης θα υπάρξει στη ζωή μου. Το πρώτο διάστημα ήταν ένας χαμός, παρόλο που είχα και βοήθεια. Μετά την εγκυμοσύνη, είχα να αντιμετωπίσω το πώς θα επανέλθει η υγεία μου, γιατί είχα κάποιες μικρές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της κύησης. Χρειαζόμουν πολλή στήριξη στην αρχή. Είχα κοντά τη μητέρα μου της οφείλω πάρα πολλά».
«Είναι κάτι δύσκολο, ακόμα κι αν καταλήξει να είναι καλό διαζύγιο, γιατί οι άνθρωποι έχουν την ωριμότητα να το διαχειριστούν και να ξεπεράσουν πράγματα ώστε να είναι ενωμένοι και αγαπημένοι, είναι δύσκολο. Δεν είναι αναίμακτο. Δεν είναι σαν τις ταινίες ένα διαζύγιο. Τα πράγματα θέλουν δουλειά για να μπορέσουν να φτάσουν σε έναν καλό δρόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Έλενα Μαυρίδου.
Το διαζύγιο των δύο ηθοποιών εκδόθηκε τον Μάιο του 2024 και έχουν συμφωνήσει σε συνεπιμέλεια και συν-άσκηση της γονικής μέριμνας του παιδιού τους.
