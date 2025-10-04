Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Εμφάνιση - έκπληξη της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού - Δείτε βίντεο
Είναι η πρώτη συμμετοχή της στην Εβδομάδα Μόδας της πόλης, καθώς στο παρελθόν συνήθιζε να δίνει το «παρών» στις επιδείξεις της Νέας Υόρκης και του Τορόντο
Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε μια σπάνια εμφάνιση το Σάββατο (4/10) στο Παρίσι, όπου παρευρέθηκε στην Εβδομάδα Μόδας, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην Ευρώπη μετά από περισσότερο από δύο χρόνια απουσίας.
Η 44χρονη Δούκισσα του Σάσεξ απαθανατίστηκε να αποχωρεί χαμογελαστή από το ξενοδοχείο της, κατευθυνόμενη προς το σόου του οίκου Balenciaga στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Ήταν η πρώτη της επίσκεψη στην Ευρώπη μετά τους Αγώνες Invictus 2023 που πραγματοποιήθηκαν στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, σύμφωνα με την Daily Mail.
Φωτογραφήθηκε φορώντας μια κομψή λευκή υπερμεγέθη κάπα πάνω από ένα λευκό πουκάμισο με κουμπιά και παντελόνι. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν αυστηρό κότσο.
Η εμφάνισή της στο Παρίσι αποτελεί την πρώτη συμμετοχή της στην Εβδομάδα Μόδας της πόλης, καθώς στο παρελθόν συνήθιζε να δίνει το «παρών» στις επιδείξεις της Νέας Υόρκης και του Τορόντο, την εποχή που πρωταγωνιστούσε στη δημοφιλή σειρά Suits. Ο πρίγκιπας Χάρι δεν την συνόδευσε στην εκδήλωση, με τη Μέγκαν να συνοδεύεται από την προσωπική της ασφάλεια, ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο της για να τη δει από κοντά.
