Εμφάνιση - έκπληξη της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού - Δείτε βίντεο
GALA
Μέγκαν Μαρκλ Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι Εβδομάδα Μόδας

Εμφάνιση - έκπληξη της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού - Δείτε βίντεο

Είναι η πρώτη συμμετοχή της στην Εβδομάδα Μόδας της πόλης, καθώς στο παρελθόν συνήθιζε να δίνει το «παρών» στις επιδείξεις της Νέας Υόρκης και του Τορόντο

Εμφάνιση - έκπληξη της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού - Δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε μια σπάνια εμφάνιση το Σάββατο (4/10) στο Παρίσι, όπου παρευρέθηκε στην Εβδομάδα Μόδας, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην Ευρώπη μετά από περισσότερο από δύο χρόνια απουσίας.

Η 44χρονη Δούκισσα του Σάσεξ απαθανατίστηκε να αποχωρεί χαμογελαστή από το ξενοδοχείο της, κατευθυνόμενη προς το σόου του οίκου Balenciaga στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Ήταν η πρώτη της επίσκεψη στην Ευρώπη μετά τους Αγώνες Invictus 2023 που πραγματοποιήθηκαν στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Φωτογραφήθηκε φορώντας μια κομψή λευκή υπερμεγέθη κάπα πάνω από ένα λευκό πουκάμισο με κουμπιά και παντελόνι. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν αυστηρό κότσο.

Δείτε βίντεο:


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη art8amby (@art8amby)


Κλείσιμο
Η εμφάνισή της στο Παρίσι αποτελεί την πρώτη συμμετοχή της στην Εβδομάδα Μόδας της πόλης, καθώς στο παρελθόν συνήθιζε να δίνει το «παρών» στις επιδείξεις της Νέας Υόρκης και του Τορόντο, την εποχή που πρωταγωνιστούσε στη δημοφιλή σειρά Suits. Ο πρίγκιπας Χάρι δεν την συνόδευσε στην εκδήλωση, με τη Μέγκαν να συνοδεύεται από την προσωπική της ασφάλεια, ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο της για να τη δει από κοντά.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης