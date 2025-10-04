Ο Μαντς Μίκελσεν και η Νταϊάν Κρούγκερ θα πρωταγωνιστήσουν στο νέο sci-fi θρίλερ «Ami»

Στο νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Ami» θα πρωταγωνιστήσουν ο Μαντς Μίκελσεν και η Νταϊάν Κρούγκερ

Τα γυρίσματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Ισπανία και πρόκειται για ένα φιλμ σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Σούρμαν και σενάριο των Τζον Γουέσλι Νόρτον και Εζεκιέλ Μαρτίνεζ Τζούνιορ.Η ταινία επικεντρώνεται σε έναν αστροναύτη (Μίκελσεν) ο οποίος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε έναν αχαρτογράφητο πλανήτη μετά από ένα ολέθριο ατύχημα, με μόνη βοήθεια για τη διάσωσή του την Quantum AI σύντροφό του «Ami» (Κρούγκερ).Σύμφωνα με τη σύνοψη: «Καθώς βρίσκεται σε ένα εξωγήινο τοπίο και παλεύει για την επιβίωσή του, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την ευθραυστότητα της μνήμης, την απομόνωση του διαστήματος και την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος».Το πρότζεκτ παράγεται από τις εταιρείες Fishcorb, Capstone Studios και Conch Republic Films, με τον Αντρές Σάντσες να εκτελεί χρέη εκτελεστικού παραγωγού. Η Καπστόουν Γκλόμπαλ είναι υπεύθυνη για τις παγκόσμιες πωλήσεις της ταινίας και θα την παρουσιάσει τον επόμενο μήνα στην Αμερικανική Αγορά Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες.«Αυτό που με ενθουσίασε στο "Ami" είναι η ευκαιρία να αφηγηθώ μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία μέσα από ένα είδος που επιτρέπει τόσο το εύρος όσο και το συναίσθημα» δήλωσε ο Σούρμαν, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης μεγάλου μήκους, έχοντας προϋπηρεσία ως πρώτος βοηθός σε ταινίες όπως τα «Borrego και «The Mortimers».«Θέλω να διευρύνω τα όρια της sci-fi αφήγησης, βασίζοντάς την παράλληλα στη συναισθηματική αλήθεια. Δεν γυρίζουμε απλώς μια ταινία επιβίωσης, καλούμε το κοινό σε μια βαθιά προσωπική οδύσσεια στο διάστημα», πρόσθεσε.Σύμφωνα με το «Deadline», η πολυβραβευμένη ηθοποιός θα εμφανιστεί επίσης στη δραματική σειρά «The Seduction», μια νεώτερη εκδοχή του έργου «Dangerous Liaisons», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στις 14 Νοεμβρίου.: Shutterstock