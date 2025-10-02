Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Ως έφηβος ήμουν φαινομενικά φρόνιμος, αλλά ήμουν αλητάκος
Όταν ήμουν νέος παραήμουν ζωηρός, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πτυχές του έφηβου εαυτού του περιέγραψε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, τονίζοντας πως ενώ έδειχνε φρόνιμος και ήσυχος, στην πραγματικότητα έκρυβε μια πιο ατίθαση πλευρά.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Happy Day»: «Φαινομενικά ήμουν φρόνιμος, αλλά νέος παραήμουν ζωηρός, ήμουν αλητάκος».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη θεατρική παράσταση «Το όνομα» στην οποία πρωταγωνιστεί, εξηγώντας πως η αλλαγή στην εμφάνισή του και συγκεκριμένα τα μούσια που έχει αφήσει, δεν σχετίζονται με τον ρόλο του, θεωρεί ωστόσο πως ταιριάζουν με τον χαρακτήρα που υποδύεται: «Τυχαίο ήταν, βαρέθηκα να ξυριστώ, δεν δούλευα το καλοκαίρι επιτέλους και δεν ξυρίστηκα. Ο ρόλος είναι μια χαρά με τα γένια. Σε κάθε περίπτωση θα κάνω αυτό που θέλω, γιατί βαριέμαι να ξυριστώ. Οι γυναίκες έχουν τον τρόπο, να σε πείθουν να κάνεις αυτό που θέλουν».

