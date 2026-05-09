Γιαννακόπουλος: «Ελπίζω η Βαλένθια να ζητήσει να δω το Game 5»
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε μέσω Instagram την επιθυμία του να παρακολουθήσει το κρίσιμο παιχνίδι με τη Βαλένθια στην Ισπανία
Νέο story στο Instagram ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω του οποίου εξέφρασε την ελπίδα ότι η Βαλένθια θα καταθέσει αίτημα ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσει το Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Πρόκειται για την αναμέτρηση που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ελπίζω ότι η Βαλένθια θα κάνει αίτημα για να έχω τη δυνατότητα να δω το Game 5 που θα καθορίσει ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα προκριθεί στο Final Four στην Αθήνα».
Στο ίδιο μήνυμα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την προσδοκία ότι η διοίκηση της EuroLeague θα αποδεχθεί ένα τέτοιο αίτημα.
«Θέλω να ελπίζω ότι η διοίκηση της EuroLeague θα το αποδεχθεί. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνήσουν ομόφωνα», έγραψε συγκεκριμένα.
