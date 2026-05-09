Κυρώσεις των ΗΠΑ σε πρόσωπα και εταιρείες για στήριξη στο πρόγραμμα drones του Ιράν
Μέτρα κατά 10 προσώπων και εταιρειών, μεταξύ των οποίων οντότητες σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ, για βοήθεια στην προμήθεια όπλων και πρώτων υλών για τα Shahed drones

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος 10 προσώπων και εταιρειών, μεταξύ των οποίων αρκετές με έδρα την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, κατηγορώντας τους ότι συνέδραμαν τις προσπάθειες του ιρανικού στρατού να εξασφαλίσει όπλα και πρώτες ύλες για την κατασκευή των drones Shahed της Τεχεράνης.

Η κίνηση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, την οποία μετέδωσε πρώτο το Reuters, έρχεται λίγες ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα για συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι κυρώσεις ανακοινώνονται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχουν βαλτώσει.

Στόχος η στρατιωτική βιομηχανική βάση της Τεχεράνης

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει ότι παραμένει έτοιμο να λάβει οικονομικά μέτρα κατά της στρατιωτικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν.

Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι να μην μπορέσει η Τεχεράνη να ανασυστήσει την παραγωγική της ικανότητα και να προβάλει ισχύ πέρα από τα σύνορά της.

Το υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει ακόμη ότι είναι έτοιμο να κινηθεί εναντίον κάθε ξένης εταιρείας που στηρίζει το παράνομο ιρανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι μπορεί να επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνδράμουν τις προσπάθειες του Ιράν.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά και σε ιδρύματα που συνδέονται με τα ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου, γνωστά ως «teapot» refineries.

Μπέσεντ: «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την ασφάλεια της Αμερικής»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να στοχοποιεί πρόσωπα και εταιρείες που παρέχουν στο Ιράν στρατιωτική υποστήριξη.

«Υπό την αποφασιστική ηγεσία του προέδρου Τραμπ, θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για να κρατήσουμε την Αμερική ασφαλή και να στοχοποιούμε ξένα πρόσωπα και εταιρείες που παρέχουν στον ιρανικό στρατό όπλα για χρήση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων», ανέφερε ο Σκοτ Μπέσεντ.

