Στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός του Κατάρ, συνηγορεί υπέρ της διαπραγμάτευσης με το Ιράν
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ συνηγόρησε χθες Παρασκευή υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι συζήτησε με τον Τζέι Ντι Βανς τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ με σκοπό να συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αφού κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, ο κ. Βανς ταξίδεψε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου προσπάθησε--μάταια--να κλείσει συμφωνία με αντιπροσωπεία ιρανών διαπραγματευτών.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκρινε πως είναι «επιτακτική» ανάγκη τα μέρη να συνεχίσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν «οι ρίζες της κρίσης με ειρηνικά μέσα και με διάλογο» και να «επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα (...) εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησής του.



Η μοναρχία του Κόλπου διαδραμάτισε σε αρκετές περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν ρόλο ενδιάμεσου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ειδικά στην περίπτωση του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, όταν διαπραγματεύτηκε την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, το εμιράτο, σύμμαχος της Ουάσιγκτον, έγινε επανειλημμένα στόχος πυρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή ενήμερη σχετικά με τις συνομιλίες ανέφερε ότι στη συνάντηση του επικεφαλής της κυβέρνησης του εμιράτου με τον αμερικανό αντιπρόεδρο αναμενόταν επίσης να εξεταστεί επίσης η κατάσταση στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ)· η Ντόχα είναι μεγάλος παραγωγός.

Οι εξαγωγές του ωστόσο έχουν πρακτικά ανασταλεί, εξαιτίας του de facto κλεισίματος του στενού του Ορμούζ.
