Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις εξήγησε γιατί αποφάσισε μετά από 8 χρόνια αποχής να πρωταγωνιστήσει στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις εξήγησε γιατί αποφάσισε μετά από 8 χρόνια αποχής να πρωταγωνιστήσει στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του
Φάνηκα ηλίθιος δηλώνοντας ότι θα σταματήσω να δουλεύω και μάλλον ακόμα πιο ηλίθιος επιστρέφοντας, δήλωσε ο ηθοποιός
Αν και πριν από μερικά χρόνια δήλωνε πως σκόπευε να αποσυρθεί από την υποκριτική, ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις επέστρεψε στα κινηματογραφικά πλατό για χάρη του... γιου του. Όπως δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, το να επιμείνει και να μη συνεργαστεί με τον Ρόναν θα μια πολύ κακή απόφαση.
Πατέρας και γιος βρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας Anemone, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.
«Φάνηκα ηλίθιος δηλώνοντας ότι θα σταματήσω να δουλεύω, και μάλλον ακόμα πιο ηλίθιος επιστρέφοντας», δήλωσε χαρακτηριστικά στο PEOPLE ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις. «Αλλά το να αρνηθώ στον εαυτό μου τη δυνατότητα να δουλέψω με τον Ρόναν μόνο και μόνο για να κρατήσω τον εγωισμό μου, νομίζω ότι θα ήταν χειρότερη απόφαση από το να πω απλά, “το είπα, οπότε μένω σε αυτό”», εξήγησε.
Για την πρώτη του δουλειά στην υποκριτική έπειτα από οκτώ χρόνια, ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βρέθηκε να καθοδηγείται από τον ίδιο του τον γιο – αν και δεν υπήρχε πολύς χρόνος για να το συνειδητοποιήσει.
Ο 68χρονος ηθοποιός επισήμανε ότι, όσο δούλευαν οι δυο τους στην ταινία, η οικογενειακή τους σχέση εκτός πλατό δεν τον απασχόλησε ιδιαίτερα.
Όταν ρωτήθηκε αν του φάνηκε περίεργο να τον σκηνοθετεί ο 27χρονος γιος του, ο ηθοποιός — που είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την υποκριτική το 2017 — απάντησε: «Αν έκανα ένα βήμα πίσω για να το δω έτσι, ναι, μάλλον θα είχα σταματήσει επί τόπου. Ευτυχώς, ήμασταν και οι δύο τόσο απορροφημένοι από τη δουλειά, από την ιστορία που προσπαθούσαμε να αφηγηθούμε».
«Υπήρχαν μέρες στο γύρισμα που κοιταζόμασταν και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι όντως το κάναμε αυτό, αλλά πέρα από αυτό συνεχίζαμε κανονικά. Δεν υπήρχε χρόνος να το σκεφτούμε έτσι, ευτυχώς», συμπλήρωσε ο σπουδαίος ηθοποιός.
Η «Anemone» σηματοδοτεί όχι μόνο την επιστροφή του Ντέι-Λιούις στην υποκριτική ύστερα από μια παύση οκτώ ετών, αλλά και το ντεμπούτο του γιο του, Ρόναν, ως σεναριογράφου και σκηνοθέτη.
Ο ηθοποιός Σον Μπιν, που συμπρωταγωνιστεί στην ταινία, εξομολογήθηκε στο PEOPLE ότι ένιωσε σαν να συμμετείχε σε μια οικογενειακή υπόθεση. «Ήταν και οι δύο πολύ φιλόξενοι», τόνισε.
Πατέρας και γιος βρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας Anemone, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.
«Φάνηκα ηλίθιος δηλώνοντας ότι θα σταματήσω να δουλεύω, και μάλλον ακόμα πιο ηλίθιος επιστρέφοντας», δήλωσε χαρακτηριστικά στο PEOPLE ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις. «Αλλά το να αρνηθώ στον εαυτό μου τη δυνατότητα να δουλέψω με τον Ρόναν μόνο και μόνο για να κρατήσω τον εγωισμό μου, νομίζω ότι θα ήταν χειρότερη απόφαση από το να πω απλά, “το είπα, οπότε μένω σε αυτό”», εξήγησε.
Για την πρώτη του δουλειά στην υποκριτική έπειτα από οκτώ χρόνια, ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βρέθηκε να καθοδηγείται από τον ίδιο του τον γιο – αν και δεν υπήρχε πολύς χρόνος για να το συνειδητοποιήσει.
Daniel Day-Lewis Reveals What He Really Thought About Being Directed by His Son After Announcing Retirement (Exclusive) https://t.co/oxu0SYQTC9— People (@people) September 29, 2025
Όταν ρωτήθηκε αν του φάνηκε περίεργο να τον σκηνοθετεί ο 27χρονος γιος του, ο ηθοποιός — που είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την υποκριτική το 2017 — απάντησε: «Αν έκανα ένα βήμα πίσω για να το δω έτσι, ναι, μάλλον θα είχα σταματήσει επί τόπου. Ευτυχώς, ήμασταν και οι δύο τόσο απορροφημένοι από τη δουλειά, από την ιστορία που προσπαθούσαμε να αφηγηθούμε».
«Υπήρχαν μέρες στο γύρισμα που κοιταζόμασταν και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι όντως το κάναμε αυτό, αλλά πέρα από αυτό συνεχίζαμε κανονικά. Δεν υπήρχε χρόνος να το σκεφτούμε έτσι, ευτυχώς», συμπλήρωσε ο σπουδαίος ηθοποιός.
Η «Anemone» σηματοδοτεί όχι μόνο την επιστροφή του Ντέι-Λιούις στην υποκριτική ύστερα από μια παύση οκτώ ετών, αλλά και το ντεμπούτο του γιο του, Ρόναν, ως σεναριογράφου και σκηνοθέτη.
Ο ηθοποιός Σον Μπιν, που συμπρωταγωνιστεί στην ταινία, εξομολογήθηκε στο PEOPLE ότι ένιωσε σαν να συμμετείχε σε μια οικογενειακή υπόθεση. «Ήταν και οι δύο πολύ φιλόξενοι», τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα