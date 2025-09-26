Η Μάιλι Σάιρους εξήγησε γιατί κρατάει το φόρεμα από το πρώτο ραντεβού με τον πρώην σύζυγό της, Λίαμ Χέμσγουορθ

Λίαμ Χέμσγουορθ και συγκεκριμένα στο πρώτο τους ραντεβού αναφέρθηκε η Μάιλι Σάιρους , εξηγώντας γιατί διατηρεί ακόμα στην γκαρνταρόμπα της το φόρεμα, που είχε βάλει στην πρώτη τους συνάντηση.

Στην αρχή της σχέσης με τον πρώην σύζυγό της,Η τραγουδίστρια αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο «Vogue» στις 24 Σεπτεμβρίου, ότι τα αντικείμενα που έχει από εκείνη την περίοδο συνδέονται με σημαντικές στιγμές της ζωής της.Όπως είπε η Σάιρους: «Έχω το φόρεμα που φορούσα όταν γνώρισα τον πρώην σύζυγό μου και το φόρεμα που φορούσα στο πρώτο μας ραντεβού. Μαζί με γράμματα και πράγματα που πραγματικά θέλω να διατηρήσω για να θυμάμαι αυτές τις όμορφες στιγμές της ζωής μου, αλλά επειδή αυτές οι προσωπικές στιγμές ήταν επίσης δημόσιες, είναι λίγο δύσκολο να αποφασίσω ποιο κομμάτι θέλω να μοιραστώ και τι θα επέτρεπα να φανεί».Η Μάιλι Σάιρους και ογνωρίστηκαν το 2009 στο σετ της ταινίας «The Last Song» και σύντομα μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με ένα δημόσιο φιλί στο αεροδρόμιο. Από τότε, υπήρξαν πολλές διακοπές και επανασυνδέσεις στον δεσμό τους, μέχρι που οτης έκανε πρόταση γάμου το 2012.Η σχέση τους πέρασε σε ένα νέο στάδιο το 2013, όταν αποφάσισαν να ακυρώσουν τον αρραβώνα τους, μετά από αναβολή του γάμου τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, το 2016, επανασυνδέθηκαν και παντρεύτηκαν το 2018, με τη Σαίρους να επιβεβαιώνει το γεγονός στο Instagram, με μια φωτογραφία τους να φιλιούνται την ημέρα του γάμου τους.Το 2019 αποφάσισαν να χωρίσουν, όταν εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δήλωσε: «Με τη συνεχιζόμενη εξέλιξή τους και την αλλαγή τους ως σύντροφοι και άτομα, αποφάσισαν ότι αυτό είναι το καλύτερο για να επικεντρωθούν και οι δύο στον εαυτό τους και τις καριέρες τους».Σήμερα, η Μάιλι Σαίρους είναι σε σχέση με τον 26χρονο ντράμερ Μαξ Μοράντο, ενώ οείναι αρραβωνιασμένος με το μοντέλο Γκαμπριέλα Μπρουκς.: Shutterstock