Ο Τομ Χανκς τήρησε την υπόσχεσή του και έστειλε μια γραφομηχανή αντίκα σε ιδιοκτήτη καταστήματος
Ο ηθοποιός είχε υποσχεθεί πριν από δύο χρόνια να κάνει δώρο μία vintage γερμανική γραφομηχανή από τη συλλογή του σε ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης στο Πόρτλαντ του Όρεγκον
Έπειτα από δέσμευσή του, ο Τομ Χανκς έστειλε μια vintage γερμανική γραφομηχανή από τη συλλογή του σε ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.
«Πριν από δύο χρόνια, ο Τομ Χανκς μου είπε ότι θα μου έστελνε μια γραφομηχανή» έγραψε ο ιδιοκτήτης του Type Space, Άντονι Βαλόπι σε ανάρτησή του στο Instagram. «Σήμερα, αυτή η υπόσχεση πραγματοποιήθηκε και έφτασε επιτέλους στο γραφείο μου - μια υπογεγραμμένη προσωπική μηχανή απευθείας από τον ίδιο τον κ. Χανκς» ανέφερε.
Ο Βαλόπι δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να βγάζει από ένα πακέτο το δώρο που έλαβε, ενώ κοινοποίησε και μία φωτογραφία με τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό από την πρώτη τους συνάντηση το 2023.
Ο ιδιοκτήτης της μικρής επιχείρησης, ο οποίος άνοιξε το κατάστημά του το 2021, γνώρισε για πρώτη φορά τον Χανκς όταν ο σταρ πέρασε από εκεί, ενώ βρισκόταν στην πόλη για την περιοδεία του βιβλίου «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece», σύμφωνα με το KGW8 News.
Οι δυο τους «μίλησαν για γραφομηχανές» για μια ώρα και ο Χανκς αγόρασε τότε μια αντίκα γραφομηχανή και υποσχέθηκε να στείλει στον Βαλόπι μια υπογεγραμμένη μηχανή από την προσωπική του συλλογή. Ο Βαλόπι παραδέχτηκε ότι «το είχε ξεχάσει» καθώς περνούσαν οι μήνες και δεν έφτανε κανένα δώρο στον χώρο του.
Πρόσφατα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος επικοινώνησε με τον μάνατζερ του σταρ του Χόλιγουντ για έναν απροσδιόριστο λόγο και τότε ήταν η στιγμή που η ομάδα του Χανκς συνειδητοποίησε, ότι ξέχασε να στείλει τη vintage γραφομηχανή. Σύντομα, μία υπογεγραμμένη Rheinmetall του 1955 με γερμανικό πληκτρολόγιο βρέθηκε στην πόρτα του Βαλόπι. «Συγγνώμη συλλέκτες - αυτή είναι ανεκτίμητη!» έγραψε ο Βαλόπι στην ανάρτησή του στο Instagram. «Ελάτε να μοιραστείτε την ευχάριστη είδηση - γιατί δεν λες κάθε μέρα: "Ναι, ο Τομ Χανκς μου έστειλε μια γραφομηχανή"» πρόσθεσε.
Η συλλογή του Τομ Χανκς αποτελείται από περισσότερες από 300 γραφομηχανές, που χρονολογούνται από τις αρχές του 1900. Τον Ιανουάριο, δάνεισε 35 στην Εκκλησία του Σαγκ Χάρμπορ για μία έκθεση.
