Ρούμπιο: Παραμένει εφικτή συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται πλέον στις τελικές διατυπώσεις, ενώ η CENTCOM συνεχίζει τις επιδρομές στο νότιο Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν νάρκες.

«Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ (...) θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», είπε ο  Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε (σ.σ. σε συμφωνία). Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία», είπε ακόμη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
