Μάικλ Ντάγκλας σε Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου
Ο σταρ του Χόλιγουντ που έκλεισε τα 81 του χρόνια έχει την ίδια ημέρα γενέθλια με τη σύζυγό του που έγινε 56
Αγάπη της ζωής του αποκάλεσε οΜάικλ Ντάγκλας την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με αφορμή τα γενέθλιά της, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram.
Το ζευγάρι, που γεννήθηκε την ίδια ημέρα, στις 25 Σεπτεμβρίου, προχώρησε σε αναρτήσεις στα social media, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους, για να ευχηθεί ο ένας στον άλλο, με αφορμή αυτήν την ξεχωριστή ημέρα.
Ο Ντάγκλας έκλεισε τα 81 και η σύζυγός του έγινε 56 ετών. Στην ανάρτηση που έκανε ο ηθοποιός στο Instagram, δημοσίευσε μια selfie που τραβήχτηκε την προηγούμενη ημέρα, όταν η ηθοποιός συμμετείχε στον αγώνα των διασημοτήτων στο Celebrity Ryder Cup 2025. «Στη "γενέθλια αδερφή μου"—πόσο όμορφο είναι να γιορτάζουμε άλλο ένα χρόνο μαζί! Συγχαρητήρια για το εντυπωσιακό παιχνίδι σου στο Celebrity Ryder Cup. Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου», έγραψε ο Ντάγκλας.
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς μοιράστηκε με τη σειρά της κοινά στιγμιότυπά τους, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το εξής μήνυμα: «Χρόνια πολλά Μάικλ! Το να μοιράζομαι αυτήν την ειδική ημέρα μαζί σου είναι κάτι που συμβαίνει μία φορά στη ζωή!».
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας έχουν μαζί δύο παιδιά, τον Ντίλαν που είναι 25 ετών και την Κάρις, 22 ετών. Ο Ντάγκλας έχει ακόμα έναν γιο, τον 46χρονο Κάμερον, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Ντιάντρα Λούκερ.
