Κάθριν Ζέτα Τζόουνς για Μάικλ Ντάγκλας: Έλεγαν ότι ο γάμος μας δεν θα κρατήσει

Είναι ένα ταξίδι μάθησης, αγάπης και διασκέδασης, είπε η 55χρονη ηθοποιός με αφορμή την 25η επέτειο του γάμου της με τον 80χρονο σταρ του Χόλιγουντ

Με την 25η επέτειο του γάμου της με τον Μάικλ Ντάγκλας να πλησιάζει, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δήλωσε πως κανείς δεν πίστευε πως η σχέση τους θα άντεχε στον χρόνο. Η 55χρονη ηθοποιός και ο 80χρονος σταρ του Χόλιγουντ παντρεύτηκαν το 2000 σε μια πολυτελή τελετή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, με τη διαφορά ηλικίας των 25 ετών μεταξύ τους να προκαλεί τότε σχόλια και αμφιβολίες.

Σήμερα, με δύο παιδιά – τον 25χρονο Ντίλαν και την 22χρονη Κάρις – το ζευγάρι έχει διαψεύσει τους επικριτές του. «Είμαστε παντρεμένοι 25 χρόνια, είναι κάτι που αξίζει να γιορτάσουμε. Και έλεγαν ότι δεν θα κρατήσει», δήλωσε στη Sun. «Είναι ένα ταξίδι μάθησης, αγάπης και διασκέδασης, και η προοπτική να φτάσουμε σε αυτή την επέτειο είναι πραγματικά συναρπαστική».

Λόγω των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν της σειράς «Wednesday» στο Netflix, στην οποία πρωταγωνιστεί η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, εξήγησε ότι οι εορτασμοί για την επέτειό τους θα μεταφερθούν την περίοδο των Χριστουγέννων. «Δούλεψα πολύ φέτος και εκείνος ήταν πολύ υποστηρικτικός. Θα κάνουμε το πάρτι αργότερα γιατί είναι μικρό το διάστημα που έχω ελεύθερο», σημείωσε.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές στο παρελθόν για τις διακυμάνσεις στον γάμο τους, αφού το 2013 χώρισαν προσωρινά, μετά τη μάχη του Ντάγκλας με τον καρκίνο του λάρυγγα και τη δική της διάγνωση με διπολική διαταραχή. Το 2014 συμφιλιώθηκαν.

Σε συνέντευξή της το 2023 στην Telegraph είχε πει: «Είναι αδύνατο να μην υπάρχουν πάνω-κάτω όταν ζεις και ξυπνάς κάθε μέρα με το ίδιο άτομο. Ξυπνάω δίπλα στον Μάικ σχεδόν 25 χρόνια. Λατρεύω τον γάμο, αλλά είναι τρελό αν το σκεφτείς».

Αναφερόμενη στη διαφορά ηλικίας, τόνισε ότι δεν την καταλαβαίνει. «Θυμάμαι να λένε “όταν θα είσαι 50, εκείνος θα είναι 75”. Ε, αυτό είναι απλώς μαθηματικά», τόνισε.

Φωτογραφία: Shutterstock

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

