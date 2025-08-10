Κάθριν Ζέτα Τζόουνς για Μάικλ Ντάγκλας: Έλεγαν ότι ο γάμος μας δεν θα κρατήσει

Είναι ένα ταξίδι μάθησης, αγάπης και διασκέδασης, είπε η 55χρονη ηθοποιός με αφορμή την 25η επέτειο του γάμου της με τον 80χρονο σταρ του Χόλιγουντ